La espera ha terminado. La Serie Mundial MLB 2025 inicia con un enfrentamiento de alto nivel entre los Los Angeles Dodgers y los Toronto Blue Jays, dos equipos que buscarán escribir su nombre en la historia del béisbol. Este Juego 1 promete intensidad desde el primer lanzamiento, con rosters repletos de figuras, estrategias bien calculadas y fanáticos expectantes en todo el mundo.

El título de campeón de las Grandes Ligas se decidirá en una serie que promete emoción y espectáculo. Si eres fanático del béisbol, aquí encontrarás todos los detalles sobre a qué hora juega Dodgers vs Blue Jays y dónde ver en vivo el Juego 1 de la Serie Mundial MLB 2025 desde cualquier país.

¿A qué hora juegan Blue Jays vs. Dodgers por la Serie Mundial MLB 2025?

El Juego 1 entre Toronto Blue Jays y Los Angeles Dodgers se disputará este viernes 24 de octubre de 2025, con inicio programado para las 8:00 PM (hora del Este de Estados Unidos).

País / Región Hora local del Juego 1 Estados Unidos (ET) 8:00 PM México (CDMX) 6:00 PM Perú, Colombia 7:00 PM Argentina, Chile 9:00 PM España 2:00 AM (sábado 25)

¿Dónde ver Blue Jays vs. Dodgers EN VIVO por TV y online?

El Juego 1 de la Serie Mundial MLB 2025 podrá verse en Estados Unidos a través de FOX, mientras que el streaming oficial estará disponible en Fox Sports App y FoxSports.com con repeticiones, estadísticas y análisis en tiempo real.

En Latinoamérica, la transmisión estará a cargo de ESPN y Star+, mientras que en México también podrá verse por Canal 9 de Televisa y el servicio oficial MLB.TV, disponible en inglés y español.

Región / País Canal de TV / Plataforma Estados Unidos FOX / Fox Sports App / FoxSports.com Latinoamérica ESPN / Star+ México ESPN / Star+ / Canal 9 / MLB.TV Resto del mundo MLB.TV