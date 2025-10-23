La espera ha terminado. La Serie Mundial MLB 2025 inicia con un enfrentamiento de alto nivel entre los Los Angeles Dodgers y los Toronto Blue Jays, dos equipos que buscarán escribir su nombre en la historia del béisbol. Este Juego 1 promete intensidad desde el primer lanzamiento, con rosters repletos de figuras, estrategias bien calculadas y fanáticos expectantes en todo el mundo.
El título de campeón de las Grandes Ligas se decidirá en una serie que promete emoción y espectáculo. Si eres fanático del béisbol, aquí encontrarás todos los detalles sobre a qué hora juega Dodgers vs Blue Jays y dónde ver en vivo el Juego 1 de la Serie Mundial MLB 2025 desde cualquier país.
¿A qué hora juegan Blue Jays vs. Dodgers por la Serie Mundial MLB 2025?
El Juego 1 entre Toronto Blue Jays y Los Angeles Dodgers se disputará este viernes 24 de octubre de 2025, con inicio programado para las 8:00 PM (hora del Este de Estados Unidos).
|País / Región
|Hora local del Juego 1
|Estados Unidos (ET)
|8:00 PM
|México (CDMX)
|6:00 PM
|Perú, Colombia
|7:00 PM
|Argentina, Chile
|9:00 PM
|España
|2:00 AM (sábado 25)
¿Dónde ver Blue Jays vs. Dodgers EN VIVO por TV y online?
El Juego 1 de la Serie Mundial MLB 2025 podrá verse en Estados Unidos a través de FOX, mientras que el streaming oficial estará disponible en Fox Sports App y FoxSports.com con repeticiones, estadísticas y análisis en tiempo real.
En Latinoamérica, la transmisión estará a cargo de ESPN y Star+, mientras que en México también podrá verse por Canal 9 de Televisa y el servicio oficial MLB.TV, disponible en inglés y español.
|Región / País
|Canal de TV / Plataforma
|Estados Unidos
|FOX / Fox Sports App / FoxSports.com
|Latinoamérica
|ESPN / Star+
|México
|ESPN / Star+ / Canal 9 / MLB.TV
|Resto del mundo
|MLB.TV