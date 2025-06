La primera jornada del Grupo C nos trae un atractivo choque de fase de grupos entre Boca Juniors vs. Benfica, este lunes 16 de junio, a partir de las 7:00 p.m. hora de Argentina, 6:00 pm. ET. desde el Hard Rock Stadium de Miami Gardens . Conoce los horarios por país, qué canales de TV transmiten el juego, posibles alineaciones y más información relevante de ambos clubes.

Boca Juniors buscará mejorar su imagen internacional. Con Miguel Ángel Russo como técnico, el equipo intentará recuperar su antiguo esplendor y competir de igual a igual contra los grandes del continente. En sus filas, el “Xeneize” cuenta con el único jugador peruano del torneo: Luis Advíncula.

En su estreno, el Benfica se medirá al apoyo de la afición rival. El conjunto de Bruno Lage llegó a Norteamérica con Nicolás Otamendi como líder defensivo y Ángel Di María aportando su experiencia. Di María disputará sus últimos encuentros con el club antes de unirse a Rosario Central tras el mundial.

Conoce la hora exacta para ver el partido Boca vs. Benfica este lunes 16 de junio por el grupo C del Mundial de Clubes en el Hard Rock Stadium. (Foto: Composición Canva/Mag)

Qué canales TV transmiten el partido Boca vs. Benfica EN VIVO por el Mundial de Clubes

Si te encuentras en cualquier país de Sudamérica, la transmisión del juego entre Boca Juniors vs. Benfica se realizará por la señal de DAZN y DSport (DirecTV Sports), quienes tienen los derechos de transmisión de absolutamente todos los encuentros del certamen. Sin embargo, si quieres seguirlo por streaming online, podrás hacerlo a través de Disney + y América Televisión, en señal abierta, llevarán en el torneo a sus hogares.

Si estás en Estados Unidos y quieres ver el partido Boca vs. Benfica en vivo online, DAZN ofrece varias opciones de suscripción. Puedes pagar una cuota anual única de $224.99, que cubre 12 meses de acceso. También existe un plan mensual estándar de $19.99 al mes con un compromiso de 12 meses.

En el Reino Unido, Channel 5 emitirá 23 partidos en abierto, ampliando así la audiencia del torneo. En Estados Unidos, TNT Sports ha adquirido los derechos para transmitir 24 partidos, lo que garantiza una excelente cobertura para los espectadores estadounidenses.

País TV N° de partidos Argentina Telefe 21 Australia Fox Sports/Kayo Sports todo Brasil CazéTV/Grupo Globo todo Caribe Deportes Rush/DSports todo Colombia Win Sports 21 Francia TF1 Partido de debut/final del Paris Saint-Germain Alemania ProSiebenSat.1 Solo equipos alemanes Italia Mediaset Un partido por día México Televisa/Univision Por confirmar Paraguay Tigo Sports Todo Portugal TV1 12 Rusia Okko Todo Sudamérica Sporty TV Todos los equipos argentinos y 16 más España Mediaset Un partido por día Reino Unido Channel 5 23 Estados Unidos TNT (inglés)/Televisa y Univision (español) 24/18

A qué hora juega Boca vs. Benfica en EE.UU., México y otros países del mundo

Si estás en Estados Unidos, podrás seguir la cobertura completa del Boca vs. Benfica el lunes 16 de junio desde las 3:00 p.m. PT, 4:00 p.m. MT, 5:00 p.m. CT y 6:00 p.m. ET en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, por la primera fecha del grupo C del Mundial de Clubes 2025.

ZONA HORARIA ESTADOS DE EE.UU. 6:00 P.M. Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 5:00 P.M. Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Arkansas y Alabama. 4:00 P.M. Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 3:00 P.M. Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California (PST).

Desde la Ciudad de México, el debut de Boca Juniors ante Benfica se jugará a partir de las 4:00 p.m. Esta es la lista de horarios de otros países para ver el juego por TV y online.

Guatemala: 4:00 p.m.

Nicaragua: 4:00 p.m.

El Salvador: 4:00 p.m.

Panamá: 5:00 p.m.

Ecuador: 5:00 p.m.

Colombia: 5:00 p.m.

Perú: 5:00 p.m.

Venezuela: 6:00 p.m.

Bolivia: 6:00 p.m.

Chile: 6:00 p.m.

Paraguay: 7:00 p.m.

Uruguay: 7:00 p.m.

Argentina: 7:00 p.m.

Brasil: 7:00 p.m.

Reino Unido: 11:00 p.m.

España: 12:00 a.m. (17 de junio)

Alemania: 12:00 a.m. (17 de junio)

Italia: 12:00 a.m. (17 de junio)

Desde el Hard Rock Stadium, Boca juega con Benfica por el grupo C del Mundial de Clubes 2025 este lunes 16 de junio. (Foto: Composición Canva/Mag)

Posibles alineaciones de Boca y Benfica

Estas son las posibles alineaciones de ambos equipos. Horas antes del partido, Miguel Ángel Russo y Bruno Lage harán oficial el equipo titular.

Boca Juniors: Marchesín, Blanco, Blondel, Costa, Battaglia, Zenón, Belmonte, Delgado, Palacios, Giménez, Merentiel.

Benfica: Soares, Carreras, Otamendi, Silva, Bruma, Aktürkoğlu, Dahl, Araújo, Florentino, Kökçü, Pavlidis.