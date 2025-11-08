El fútbol argentino se paraliza este domingo 9 de noviembre con una nueva edición del Superclásico Argentino, el enfrentamiento número 265 de la historia entre Boca Juniors y River Plate, correspondiente a la Fecha 15 del Torneo Clausura Betano 2025. El partido se disputará en el mítico Estadio Alberto J. Armando (La Bombonera) a partir de las 16:30 horas (hora de Buenos Aires). La transmisión del encuentro, que definirá al líder del Grupo A y afectará la clasificación a la Copa Libertadores, estará disponible por TNT Sports y la plataforma HBO Max (antes Max) para disfrutar de lo mejor del fútbol online.

Boca Juniors llega a este superclásico en un mejor momento anímico y deportivo, liderando el Grupo A con 23 puntos y una sólida diferencia de goles, buscando consolidar su posición. El equipo Xeneize, dirigido por Claudio Úbeda, viene de una victoria 2-1 ante Estudiantes de La Plata, y una victoria en el clásico le permitiría mantener su ventaja en la Tabla Anual para clasificar a la Copa Libertadores 2026. Por su parte, River Plate atraviesa un momento irregular, ubicado en el 6º puesto del Grupo B con 21 unidades, tras caer 1-0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata en la jornada anterior.

El Millonario, bajo la dirección de Marcelo Gallardo, intentará aprovechar la intensa rivalidad para recuperarse y recortar los dos puntos que lo separan de su eterno rival. Históricamente, Boca lidera el historial general con 92 victorias frente a las 88 de River, en un total de 264 enfrentamientos. Sin embargo, en los últimos cinco Superclásicos, River ha dominado con tres victorias contra una de Boca, lo que añade picante al duelo.

Fiebre de Superclásico. Te decimos cómo ver GRATIS el Boca vs. River por TNT Sports y las opciones de Fútbol TV y Online para el clásico. | Crédito: ligaprofesional.ar / Composición Mag

¿A qué hora juega Boca — River por el Superclásico Argentino?

El partido entre Boca Juniors y River Plate se jugará el domingo 9 de noviembre de 2025 a las 16:30 horas de Argentina. Estos son los horarios según el país:

México: 1:30 PM

Estados Unidos (ET): 2:30 PM

Estados Unidos (CT): 1:30 PM

Estados Unidos (MT): 12:30 PM

Estados Unidos (PT): 11:30 AM

¿Dónde ver Boca — River en Argentina?

Los hinchas en Argentina podrán ver el Superclásico EN VIVO a través de dos señales exclusivas por suscripción:

Ambas disponibles con el Pack Fútbol, y también en streaming online vía Flow, Telecentro Play y DGO para clientes habilitados.

¿Dónde ver el Superclásico Boca — River en México?

Los aficionados que quieran seguir Boca vs. River en vivo desde México tendrán varias opciones para verlo:

Estas señales transmitirán el Superclásico en vivo con comentarios en español y cobertura especial desde el estadio. También está disponible la transmisión online mediante la plataforma de Disney Plus, donde se podrá ver el partido en tiempo real desde cualquier dispositivo móvil o Smart TV.

Boca Juniors y River Plate se enfrentaron por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025 (Foto: AFP)

¿Cómo ver Boca — River en USA por Superclásico Argentino?

En Estados Unidos, el Superclásico argentino se podrá ver en vivo a través de:

Fanatiz (streaming oficial para fútbol sudamericano)

Fanatiz ofrece una suscripción mensual con acceso a partidos en vivo de las principales ligas de Sudamérica, incluida la Copa de la Liga Profesional Argentina. Además, es posible ver el partido desde la app o página web, compatible con múltiples dispositivos.

Últimos enfrentamientos entre River y Boca

En los últimos cinco Superclásicos, River Plate rompió la paridad y se ha impuesto a Boca Juniors en tres oportunidades, empatando en solo una ocasión:

27/4/2025 - River 2-1 Boca (Liga Profesional)

21/9/2024 – Boca 0-1 River (Liga Profesional)

21/4/2024 – River 2-3 Boca (Copa de la Liga, cuartos de final)

25/2/2024 – River 1-1 Boca (Copa de la Liga)

1/10/2023 – Boca 0-2 River (Copa de la Liga)

Posibles formaciones del Superclásico Boca — River

Club Atlético Boca Juniors : Agustín Marchesín; Lautaro Blanco, Ayrton Costa, Lautaro Di Lollo, Juan Barinaga; Exequiel Oscar Zeballos, Milton Delgado, Tomás Belmonte, Carlos Palacios Núñez; Milton Giménez, Miguel Merentiel.

: Agustín Marchesín; Lautaro Blanco, Ayrton Costa, Lautaro Di Lollo, Juan Barinaga; Exequiel Oscar Zeballos, Milton Delgado, Tomás Belmonte, Carlos Palacios Núñez; Milton Giménez, Miguel Merentiel. Club Atlético River Plate: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Portillo, Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio, Maximiliano Salas, Ian Subiabre.

Boca Juniors recibe a su archirrival River Plate este domingo 9 de noviembre en 'La Bombonera' por la Jornada 15 del Clausura de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina. | Crédito: GEC