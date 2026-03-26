Bolivia se juega mucho más que un partido este jueves 26 de marzo en Monterrey: ante Surinam, en el Estadio BBVA, inicia un repechaje que puede devolverla a una Copa del Mundo más de tres décadas después. A las 18:00 horas de La Paz (6 p.m. ET / 3 p.m. PT) , La Verde afrontará la semifinal de la Llave 2 del Repechaje Intercontinental, obligada a ganar para citarse el 31 de marzo con Irak, selección que aguarda directamente en la final gracias a su mejor ubicación en el Ranking FIFA (57 frente al 76 de los sudamericanos). El equipo que sobreviva a ese último examen se instalará en el exigente Grupo I del próximo Mundial, donde ya esperan Francia, Senegal y Noruega, tres potencias que dimensionan el reto que tiene por delante el conjunto boliviano.

¿Quieres ver el partido en tu televisor SmarTV, PC, Tablet o teléfono celular? La transmisión oficial para el público boliviano estará a cargo del Canal 7 de Bolivia TV en señal abierta, cableoperadores y streaming. Aquí te compartiremos los números de dichos canales.

¿Dónde ver Bolivia TV EN VIVO, Bolivia vs. Surinam por repechaje al Mundial 2026?

El Canal 7 de Bolivia TV transmitirá en vivo y gratis el juego de La Verde ante Surinam por el repechaje al Mundial 2026 en señal abierta. No obstante, también habrá opciones en diversos cableoperadores locales como TiGo, Entel TV, Inter, entre otros.

Canal 7 de señal abierta analógica/SD a nivel nacional.

Canal 7.1 HD en la TDA (Televisión Digital Abierta), señal principal de Bolivia TV.

Canal 7.2 (señal secundaria, que puede usarse como canal alterno o educativo, según la plaza).

Canales 7 (SD) y 10 (HD) de Entel TV

Canales 7( SD) y 707 (HD) de TiGo

Canal 7 de Cotas TV y Comteco

Canales 7 (SD) y 107 (HD) de Inter

NOTA: Bolivia TV utiliza el satélite Túpac Katari (TKSAT‑1) para distribución nacional y para cableras, con parámetros propios en banda Ku y C (no es “canal” numerado, pero sí otra vía de recepción).

¿Cómo ver Bolivia TV online gratis por Internet?

Si te encuentras fuera de casa y deseas ver el juego Bolivia vs. Surinam por Internet, puedes hacerlo a través del sitio web de Bolivia TV de forma gratuita en tu teléfono móvil, Tablet, PC o televisor Smart TV. También cuentas con la opción de hacerlo vía YouTube.

Web oficial de Bolivia TV : entra a boliviatv.bo y en el inicio verás los botones “vivo 7.1” y “vivo 7.2” para abrir el streaming en el navegador.

: entra a boliviatv.bo y en el inicio verás los botones “vivo 7.1” y “vivo 7.2” para abrir el streaming en el navegador. ​Canales oficiales en plataformas YouTube: canal “Bolivia TV Oficial”, donde suelen emitir en vivo eventos, noticieros y transmisiones especiales.

Horarios, TV y dónde ver en vivo Bolivia vs. Surinam por el repechaje al Mundial 2026

Día : Jueves 26 de marzo de 2026

: Jueves 26 de marzo de 2026 Evento : Repechaje a la Copa Mundial de la FIFA 2026

: Repechaje a la Copa Mundial de la FIFA 2026 Partido : Bolivia vs. Surinam

: Bolivia vs. Surinam Hora : 18:00 de La Paz

: 18:00 de La Paz Canal : Bolivia TV

: Bolivia TV Estadio BBVA de Guadalupe, Monterrey (México)