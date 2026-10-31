Saúl “Canelo” Álvarez buscará volver a la cima del boxeo mundial este sábado 31 de octubre, cuando suba al cuadrilátero del ANB Arena en Riad, Arabia Saudita, para medirse cara a cara contra Christian Mbilli. En esta velada, el invicto peleador francés pondrá en juego su cinturón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), lo que representa una oportunidad de oro para el mexicano de reafirmar su vigencia en la élite y sumar otra noche memorable a su trayectoria internacional. Toda la emoción del combate estelar y las acciones de la cartelera podrán seguirse EN VIVO a través de la señal de TV Azteca, desde las 11:00 horas (CDMX).
El reto representa una dura prueba para el mexicano. Mbilli es un peleador agresivo, con gran resistencia física y un ritmo constante que busca desgastar a sus oponentes mediante la acumulación de impactos conforme avanzan los asaltos, más allá de plantear un boxeo técnico.
Frente a esa presión, Canelo necesitará imponer su experiencia y contragolpear con frialdad. El cuadrilátero de Riad ya le resulta conocido tras su victoria del año pasado frente a William Scull, por lo que intentará repetir la fórmula para frenar el empuje de su rival y dejar atrás el recuerdo de su última caída ante Terence Crawford.
¿Dónde ver Azteca 7 EN VIVO la pelea de boxeo Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli?
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¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, pelea de Canelo Álvarez?
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