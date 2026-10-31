Saúl “Canelo” Álvarez buscará volver a la cima del boxeo mundial este sábado 31 de octubre, cuando suba al cuadrilátero del ANB Arena en Riad, Arabia Saudita, para medirse cara a cara contra Christian Mbilli. En esta velada, el invicto peleador francés pondrá en juego su cinturón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), lo que representa una oportunidad de oro para el mexicano de reafirmar su vigencia en la élite y sumar otra noche memorable a su trayectoria internacional. Toda la emoción del combate estelar y las acciones de la cartelera podrán seguirse EN VIVO a través de la señal de TV Azteca, desde las 11:00 horas (CDMX).

El reto representa una dura prueba para el mexicano. Mbilli es un peleador agresivo, con gran resistencia física y un ritmo constante que busca desgastar a sus oponentes mediante la acumulación de impactos conforme avanzan los asaltos, más allá de plantear un boxeo técnico.

Frente a esa presión, Canelo necesitará imponer su experiencia y contragolpear con frialdad. El cuadrilátero de Riad ya le resulta conocido tras su victoria del año pasado frente a William Scull, por lo que intentará repetir la fórmula para frenar el empuje de su rival y dejar atrás el recuerdo de su última caída ante Terence Crawford.

¿Dónde ver Azteca 7 EN VIVO la pelea de boxeo Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli?

Solo debes sintonizar Azteca Siete (Canal 7) en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los principales sistemas de televisión de paga en México para seguir EN VIVO la pelea de boxeo de Canelo Álvarez por el título Mundial WBC del peso supermediano.

Canales de Azteca 7 en México

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Revisa el resultado de la pelea Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli hoy sábado por el título Mundial WBC del peso supermedio que se realizó en Arabia Saudita. FOTO: Imagen creada por la Ia de Gemini.

¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, pelea de Canelo Álvarez?

Para ver la pelea de Canelo Álvarez, debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes. También tienes la opción de seguir la transmisión descargando la aplicación oficial de TV Azteca para dispositivos Android e iPhone.

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La pelea entre Saúl «Canelo» Álvarez y Christian Mbilli se disputará este sábado 31 de octubre de 2026 en el Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita, con el campeonato mundial de la categoría peso supermediano (168 libras) del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en juego. El boxeador mexicano buscará recuperar protagonismo en la división frente al invicto púgil francocanadiense, en un combate estelar cuya campana está prevista aproximadamente para las 3:00 p. m. en México y las 4:00 p. m. ET / 1:00 p. m. PT en Estados Unidos. Para seguir la transmisión EN VIVO, online y gratis, los aficionados mexicanos tendrán la alternativa de TV abierta por Azteca 7, además de las plataformas digitales de Azteca Deportes y Box Azteca, mientras que en Estados Unidos estará disponible mediante DAZN PPV. También surgen búsquedas sobre Prime Video, Canal 5 y ESPN KnockOut, así como sobre la posibilidad de seguir la reacción de la pelea por YouTube; sin embargo, estas opciones no deben confundirse con los canales que tienen confirmada la transmisión en directo del combate y entérate quién ganó la pelea. (VIDEO DE X: @ringmagazine)