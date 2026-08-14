Los aficionados del baloncesto podrán seguir EN VIVO el duelo entre los Vaqueros de Bayamón y los Santeros de Aguada en el Coliseo Rubén Rodríguez por el tercer partido de la Final BSN 2026, este viernes 14 de agosto. Aquí encontrarás cómo ver el duelo a través de BSN App y YouTube.

Es necesario recalcar que Bayamón llega al frente de la serie por 2-0 después de imponerse 87-86 a Aguada en el segundo partido (en el primero también ganó, pero 91-75). Este tercer encuentro se disputará 8:00 pm Puerto Rico, 6:00 pm CDMX, 8:00 pm ET, 7:00 pm CT, 06:00 pm PT y 05:00 pm MT. A continuación, te explicamos dónde y cómo ver EN VIVO GRATIS el Vaqueros de Bayamón vs. Santeros de Aguada, con la información oficial publicada por el BSN sobre sus plataformas de transmisión para este partido.

El Vaqueros de Bayamón vs. Santeros de Aguada por la Final BSN 2026, que podrás ver a través de BSN App y YouTube, ha generado mucha expectativa. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿Cómo ver Vaqueros de Bayamón vs. Santeros de Aguada EN VIVO por BSN App?

El Vaqueros de Bayamón vs. Santeros de Aguada por la Final BSN 2026 de este viernes 14 de agosto se podrá ver a través de BSN App, que es la aplicación oficial de Baloncesto Superior Nacional.

Está disponible para iPhone y iPad mediante App Store y para dispositivos Android mediante Google Play. En ambas plataformas figura como una aplicación gratuita, por lo que no se necesita pagar para descargarla. En cuanto al funcionamiento, la información oficial de las tiendas no establece que sea necesario contratar una suscripción, introducir una tarjeta de crédito o pagar una membresía para utilizar la aplicación y acceder a los juegos en vivo. La descripción oficial indica que la app permite ver los partidos en directo, consultar resultados y estadísticas, seguir el calendario, recibir notificaciones y acceder a otros contenidos del BSN.

¿Cómo ver Vaqueros de Bayamón vs. Santeros de Aguada EN VIVO por YouTube?

El Vaqueros de Bayamón vs. Santeros de Aguada por la Final BSN 2026 de este viernes 14 de agosto también se podrá ver a través del canal oficial de Baloncesto Superior Nacional en YouTube. Es decir, Baloncesto Superior Nacional (@BaloncestoSuperiorNacionalPR), que la liga utiliza para publicar sus contenidos y transmisiones EN VIVO.