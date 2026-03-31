Llegó el momento de la verdad para Bolivia, que después de 32 años vuelve a rozar el sueño mundialista y se juega su futuro en un solo partido. La Verde, aferrada a una generación que se resiste a quedar en el olvido, disputará un repechaje de vida o muerte ante Irak, duelo que promete paralizar al país y condensar décadas de frustraciones, ilusiones y cuentas pendientes con la historia. Este martes 31 de marzo, desde las 23:00 horas de La Paz (11 p.m. ET / 8 p.m. PT) , el Estadio BBVA de Monterrey, en México, se convertirá en territorio neutral y en el escenario donde una selección cargada de presión, pero también de fe, deberá encontrar la victoria que la devuelva a una Copa del Mundo.

¿Quieres ver el partido en tu televisor SmarTV, PC, Tablet o teléfono celular? La transmisión oficial para el público boliviano estará a cargo del Canal 7 de Bolivia TV en señal abierta, cableoperadores y streaming. Aquí te compartiremos los números de dichos canales.

¿Dónde ver Bolivia TV EN VIVO, Bolivia vs. Irak por el repechaje a la Copa Mundial 2026?

El Canal 7 de Bolivia TV transmitirá en vivo y gratis el juego de La Verde ante Irak por el repechaje al Mundial 2026 en señal abierta. No obstante, también habrá opciones en diversos cableoperadores locales como TiGo, Entel TV, Inter, entre otros.

Canal 7 de señal abierta analógica/SD a nivel nacional.

Canal 7.1 HD en la TDA (Televisión Digital Abierta), señal principal de Bolivia TV.

Canal 7.2 (señal secundaria, que puede usarse como canal alterno o educativo, según la plaza).

Canales 7 (SD) y 10 (HD) de Entel TV

Canales 7( SD) y 707 (HD) de TiGo

Canal 7 de Cotas TV y Comteco

Canales 7 (SD) y 107 (HD) de Inter

NOTA: Bolivia TV utiliza el satélite Túpac Katari (TKSAT‑1) para distribución nacional y para cableras, con parámetros propios en banda Ku y C (no es “canal” numerado, pero sí otra vía de recepción).

¿Cómo ver Bolivia TV online gratis por Internet?

Si te encuentras fuera de casa y deseas ver el juego Bolivia vs. Irak por Internet, puedes hacerlo a través del sitio web de Bolivia TV de forma gratuita en tu teléfono móvil, Tablet, PC o televisor Smart TV. También cuentas con la opción de hacerlo vía YouTube.

Web oficial de Bolivia TV : entra a boliviatv.bo y en el inicio verás los botones “vivo 7.1” y “vivo 7.2” para abrir el streaming en el navegador.

: entra a boliviatv.bo y en el inicio verás los botones “vivo 7.1” y “vivo 7.2” para abrir el streaming en el navegador. ​Canales oficiales en plataformas YouTube: canal “Bolivia TV Oficial”, donde suelen emitir en vivo eventos, noticieros y transmisiones especiales.

Horarios, TV y dónde ver en vivo Bolivia vs. Irak por el repechaje al Mundial 2026

Día : Martes 31 de marzo de 2026

: Martes 31 de marzo de 2026 Evento : Repechaje a la Copa Mundial de la FIFA 2026

: Repechaje a la Copa Mundial de la FIFA 2026 Partido : Bolivia vs. Irak

: Bolivia vs. Irak Hora : 23:00 de La Paz

: 23:00 de La Paz Canal : Bolivia TV

: Bolivia TV Estadio BBVA de Guadalupe, Monterrey (México)

Sigue la transmisión en vivo, gratis y en directo del partido Bolivia vs. Surinam por el repechaje a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El duelo de La Verde se jugará a partir de las 18:00 horas de La Paz en el gramado del Estadio BBVA de Monterrey, México. La cobertura por televisión y streaming estará a cargo de Bolivia TV, TiGo Sports, Entel TV, TuVes, Fútbol Canal, FBF Play y DIRECTV Sports. (VIDEO de @ESPNmx en X)