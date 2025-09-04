Venezuela quiere dar el golpe en las Eliminatorias Conmebol 2026. La Vinotinto, liderada por Salomón Rondón, buscará obtener los tres puntos en la penúltima fecha ante la Argentina de Lionel Messi, este jueves 4 de septiembre, a partir de las 19:30 horas de Caracas (7:30 p. m. ET / 4:30 p. m. PT) , en el Estadio Más Monumental. Un triunfo colocaría a los dirigidos por Fernando Batista a las puertas del repechaje mundialista ¿Quieres verlo en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono celular? La transmisión oficial estará a cargo ByM Sports, canal deportivo venezolano disponible en los cableoperadores Simple TV y Tu Mundo Inter.

¿Dónde ver ByM Sports EN VIVO, Venezuela vs. Argentina por Eliminatorias Conmebol 2026?

ByM Sports se transmite EN VIVO y EN DIRECTO para los clientes de Venezuela que tengan los servicios de cable de Simple TV y Tu Mundo Inter. A continuación, te compartimos los números de los canales:

Canales 111 SD y 1111 HD de Simple TV

Canales 100 HD, 111 SD y 1111 HD de Inter

¿Cómo ver ByM Sports EN VIVO por Streaming Online?

ByM Sports también puede verse teléfonos móviles, televisores Smart TV, PC y Tablets a través de los servicios streaming de Simple Plus e Inter Go, que se incluyen en el plan de suscripción de Simple TV y Tu Mundo Inter respectivamente. Aquí podrás ver el partido entre Venezuela y Argentina por la fecha 17 de las Eliminatorias Conmebol 2026:

Simple Plus (SimpleTV)

Es la app/portal de streaming de SimpleTV; ofrece canales en vivo del plan contratado, funciones como reinicio, retroceso y grabaciones en la nube según el plan, y hasta 2 pantallas simultáneas a partir de ciertos paquetes.

Está disponible en app (Android, iOS, Android TV, algunos Smart TV Samsung y LG compatibles) y vía web, y se activa con las credenciales de cliente SimpleTV.

Inter Go

Es el servicio de streaming asociado a los planes de TV de Inter (TuMundo/Inter) que permite ver en línea los canales del paquete contratado en dispositivos compatibles, similar al esquema de Simple Plus.

Su acceso se incluye para suscriptores activos, con disponibilidad de señales en HD y funciones de visualización remota según la configuración del plan.

Horario, TV y dónde ver en vivo Venezuela vs. Argentina por Eliminatorias Conmebol 2026

Fecha : Jueves 4 de septiembre de 2025

: Jueves 4 de septiembre de 2025 Partido : Venezuela vs. Argentina, por Eliminatorias Conmebol 2026

: Venezuela vs. Argentina, por Eliminatorias Conmebol 2026 Horario : 19:30

: 19:30 TV : ByM Sports

: ByM Sports Lugar: Estadio Más Monumental de Buenos Aires, Argentina