La Serie del Caribe 2026 será la edición número 68 del clásico caribeño de clubes y tendrá como sede a Guadalajara, México, con todos los juegos disputándose en el Estadio Charros de Jalisco. El torneo cambió de sede luego de que originalmente estuviera previsto para Caracas y La Guaira, pero las tensiones políticas entre Venezuela y Estados Unidos llevaron a la CBPC a mover el evento a territorio mexicano. En consecuencia, Venezuela no participará en esta edición y su plaza fue reemplazada por un segundo representante de México.

Para esta temporada, la CBPC confirmó la presencia de cinco equipos: dos de México (Charros de Jalisco y Tomateros de Culiacán), además de los campeones de República Dominicana, Puerto Rico y el invitado Panamá. La ronda preliminar se disputará en formato de todos contra todos, con una tabla de posiciones que definirá a los cuatro clasificados a las semifinales. La fase final contempla dos semifinales el 6 de febrero y la gran final el 7 de febrero, también en el Estadio Charros.

Esta edición llega marcada por semanas de incertidumbre, ya que a mediados de diciembre de 2025, México, Puerto Rico y República Dominicana habían anunciado su retiro, pero finalmente confirmaron su participación tras el cambio oficial de sede a Guadalajara. Panamá regresa como invitado después de su última presencia en Miami 2024, consolidando su lugar en el panorama del béisbol caribeño. Para los aficionados, la Serie del Caribe 2026 representa la oportunidad de ver a varias de las principales figuras de las ligas invernales de la región compitiendo en uno de los escenarios beisboleros más modernos de México.

Calendario y resultados de la Serie del Caribe 2026

A continuación, te presentamos el sistema de desarrollo de la Primera Fase del torneo y cómo serán las llaves de las rondas finales:

Primera fase : Domingo 1 al jueves 5 de febrero

: Domingo 1 al jueves 5 de febrero Semifinales : Viernes 6 de febrero

: Viernes 6 de febrero Final: Sábado 7 de febrero

Hasta el momento, el torneo aún no se disputa, por lo que los marcadores oficiales están pendientes en todas las jornadas. Sin embargo, el calendario de enfrentamientos ya se encuentra definido con fechas, horarios y sede.

Lista de partidos (todos en Estadio Charros, Guadalajara; horas en CT con conversión ET/CT/MT/PT):

1 de febrero – 13:00 CT (14:00 ET / 12:00 MT / 11:00 PT): Tomateros de Culiacán vs. Cangrejeros de Santurce – Estadio Charros.

– Estadio Charros. 1 de febrero – 19:30 CT (20:30 ET / 18:30 MT / 17:30 PT): Leones del Escogido vs. Charros de Jalisco – Estadio Charros.

– Estadio Charros. 2 de febrero – 14:00 CT (15:00 ET / 13:00 MT / 12:00 PT): Cangrejeros de Santurce vs. Leones del Escogido – Estadio Charros.

– Estadio Charros. 2 de febrero – 19:00 CT (20:00 ET / 18:00 MT / 17:00 PT): Charros de Jalisco vs. Federales de Chiriquí – Estadio Charros.

– Estadio Charros. 3 de febrero – 14:00 CT (15:00 ET / 13:00 MT / 12:00 PT): Federales de Chiriquí vs. Tomateros de Culiacán – Estadio Charros.

– Estadio Charros. 3 de febrero – 19:00 CT (20:00 ET / 18:00 MT / 17:00 PT): Charros de Jalisco vs. Cangrejeros de Santurce – Estadio Charros.

– Estadio Charros. 4 de febrero – 14:00 CT (15:00 ET / 13:00 MT / 12:00 PT): Federales de Chiriquí vs. Leones del Escogido – Estadio Charros.

– Estadio Charros. 4 de febrero – 19:00 CT (20:00 ET / 18:00 MT / 17:00 PT): Tomateros de Culiacán vs. Charros de Jalisco – Estadio Charros.

– Estadio Charros. 5 de febrero – 14:00 CT (15:00 ET / 13:00 MT / 12:00 PT): Cangrejeros de Santurce vs. Federales de Chiriquí – Estadio Charros.

– Estadio Charros. 5 de febrero – 19:00 CT (20:00 ET / 18:00 MT / 17:00 PT): Leones del Escogido vs. Tomateros de Culiacán – Estadio Charros.

– Estadio Charros. 6 de febrero – 14:00 CT (15:00 ET / 13:00 MT / 12:00 PT): Semifinal 1 (1.º vs. 4.º) – Estadio Charros.

6 de febrero – 19:00 CT (20:00 ET / 18:00 MT / 17:00 PT): Semifinal 2 (2.º vs. 3.º) – Estadio Charros.

7 de febrero – 19:00 CT (20:00 ET / 18:00 MT / 17:00 PT): Final – Estadio Charros.

Tabla de posiciones de la Serie del Caribe 2026

EQUIPOS J G P AVE Charros de Jalisco 0 0 0 .000 Tomateros de Culiacán 0 0 0 .000 Federales de Chiriquí 0 0 0 .000 Cangrejeros de Santurce 0 0 0 .000 Leones del Escogido 0 0 0 0.00

¿Qué equipos participan en la Serie del Caribe 2026?

De acuerdo con la información oficial, la Serie del Caribe 2026 contará con cinco participantes. México tendrá dos equipos, uno como campeón y otro como subcampeón de la Liga Mexicana del Pacífico 2025-26, además de tres campeones de otras ligas caribeñas.

Equipos confirmados:

México (México Rojo) : Charros de Jalisco, campeón de la Liga Mexicana del Pacífico 2025-26.

: Charros de Jalisco, campeón de la Liga Mexicana del Pacífico 2025-26. México (México Verde) : Tomateros de Culiacán, subcampeón de la Liga Mexicana del Pacífico 2025-26.

: Tomateros de Culiacán, subcampeón de la Liga Mexicana del Pacífico 2025-26. Panamá : Federales de Chiriquí, designado por la Liga Profesional de Béisbol de Panamá.

: Federales de Chiriquí, designado por la Liga Profesional de Béisbol de Panamá. Puerto Rico : Cangrejeros de Santurce, campeón de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente 2025-26.

: Cangrejeros de Santurce, campeón de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente 2025-26. República Dominicana: Leones del Escogido, campeón de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana 2025-26.

¿Quién transmite los partidos de la Serie del Caribe 2026?

República Dominicana : Digital 15 y MLB.TV.

: Digital 15 y MLB.TV. Puerto Rico : WAPA Deportes y ESPN Deportes.

: WAPA Deportes y ESPN Deportes. Venezuela : Venevisión, IVC, Televen y Canal i.

: Venevisión, IVC, Televen y Canal i. México : MLB Network, TVC Deportes, ESPN Deportes y Liga Arco Mexicana del Pacífico (YouTube)

: MLB Network, TVC Deportes, ESPN Deportes y Liga Arco Mexicana del Pacífico (YouTube) Panamá : ESPN Deportes.

: ESPN Deportes. Nicaragua : Viva Nicaragua.

: Viva Nicaragua. Estados Unidos : ESPN Select, ESPN Deportes y MLB Network.

: ESPN Select, ESPN Deportes y MLB Network. Sudamérica y El Caribe: ESPN y Disney Plus Premiium

FAQ: Preguntas frecuentes sobre la Serie del Caribe 2026

¿Cuándo y dónde se juega la Serie del Caribe 2026?

La Serie del Caribe 2026 se disputa del 1 al 7 de febrero de 2026 en el Estadio Panamericano (Estadio Charros) de Guadalajara, Jalisco, México.

¿Qué formato tendrá el torneo en 2026?

Se jugará una fase todos contra todos con cinco equipos, con dos partidos diarios del 1 al 5 de febrero; los cuatro mejores avanzan a semifinales el 6 de febrero y la final será el 7 de febrero.

¿Qué selecciones o ligas están representadas en esta edición?

Participan los campeones de República Dominicana, Puerto Rico y Panamá, además de campeón y subcampeón de México, ya que Venezuela no estará presente en esta edición.

¿Por qué se cambió la sede de Venezuela a México?

El torneo estaba programado originalmente para Caracas y La Guaira, pero la CBPC decidió trasladarlo a México tras las tensiones políticas entre Venezuela y Estados Unidos y la posterior decisión venezolana de no participar.

¿Qué equipos representan a cada país?

Charros de Jalisco (México Rojo) y Tomateros de Culiacán (México Verde) representan a México, Cangrejeros de Santurce a Puerto Rico, Leones del Escogido a República Dominicana y Federales de Chiriquí a Panamá.

¿A qué hora empiezan los partidos y en qué husos horarios se transmiten?

Los juegos se programan en horario local de Guadalajara (Tiempo del Centro de México, CT), y se convierten a ET, MT y PT para audiencias de Estados Unidos; por ejemplo, un juego de las 19:00 CT se ve a las 20:00 ET, 18:00 MT y 17:00 PT.

¿Qué canal transmite la Serie del Caribe 2026 en México y Estados Unidos?

Siguiendo la pauta de la edición 2024, en México la cobertura recae principalmente en Sky Sports y plataformas asociadas, mientras que en Estados Unidos se esperan señales como ESPN y ESPN Deportes, además de servicios de streaming especializados.

¿Habrá transmisión por streaming para Latinoamérica?

Tomando como referencia 2024, buena parte de Latinoamérica accede a los juegos vía plataformas de ESPN/Star+ o servicios equivalentes de Disney, además de señales deportivas regionales.

¿Qué pasa con el representante de Venezuela en 2026?

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional no participará en la Serie del Caribe 2026 y su campeón fue redirigido a disputar la Serie de las Américas 2026 en territorio venezolano durante las mismas fechas.

¿Cuántos títulos suma el campeón de 2026?

El apartado de “Campeón” de la Serie del Caribe 2026 figura todavía como pendiente, por lo que el número de coronas se definirá una vez concluida la final del 7 de febrero.