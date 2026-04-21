Los Angeles Lakers, cuarto cabeza de serie en la Conferencia Oeste, y los Houston Rockets, quintos cabezas de serie, se enfrentan en la primera ronda de los playoffs de la NBA de 2026 . La serie es al mejor de siete partidos, y los Lakers jugarán como locales el Juego 1, el Juego 2, el Juego 5 (si fuera necesario) y el Juego 7 (si fuera necesario). En este artículo te comparto el calendario completo, con fechas, horarios, canales de TV y streaming online para seguir todos los partidos en vivo y en directo.

Calendario PlayOff: Lakers-Rockets, fecha, horarios y TV

La serie Lakers vs. Rockets de primera ronda 2026 ya tiene calendario base definido (Juegos 1–4 con fecha, hora y señal principal) , pero los Juegos 5–7 aún figuran como “TBD” en horario y TV y la propia NBA no ha publicado canales específicos para Latinoamérica partido a partido. Aun así, se puede estructurar un calendario bastante útil y luego usarlo como base editorial.

Juego Fecha 2026 Hora ET Local Señal principal en EE. UU. 1 Sábado 18 de abril 10:30 p. m. Houston Rockets Prime Video (streaming global) 2 Martes 21 de abril 10:30 p. m. Houston Rockets TNT (TV) / HBO Max (streaming) 3 Viernes 24 de abril 8:00 p. m. Los Angeles Lakers Prime Video 4 Domingo 26 de abril 9:30 p. m. Los Angeles Lakers HBO Max 5* Miércoles 29 de abril Por definir Houston Rockets Por definir 6* Viernes 1 de mayo Por definir Los Angeles Lakers Por definir 7* Domingo 3 de mayo Por definir Houston Rockets Por definir

Canales de TV y plataformas de streaming para ver Lakers-Rockets EN VIVO

Conoce cuáles son los canales TV y medios digitales para ver el juego Lakers-Rockets en vivo y en directo desde el sábado 18 de abril.

HOU 98-107 LAL - Juego 1 (18/4, 9:30 p. m Hora Central):

TV EE. UU.: TNT.

Streaming: Prime Video (partido completo, se requiere suscripción). NBA League Pass (para mercados donde el juego no esté blacked out).

Juego 2 (21/4, 9:30 p. m. Hora Central):

TV EE. UU.: NBC.

Streaming: HBO Max en EE. UU.; fuera, normalmente: NBA League Pass y, cuando los derechos regionales lo permiten, apps tipo Disney+ Premium o servicios OTT de los operadores de TV paga.

Juego 3 (24/4, 7:00 p. m. Hora Central):

TV EE. UU.: partido de paquete Prime Video.

Streaming: Prime Video y NBA League Pass, misma lógica que Juego 1.

Juego 4 (26/4, 8:30 p. m. Hora Central):

TV EE. UU.: ABC.

Streaming: HBO Max en EE. UU.; fuera, normalmente: NBA League Pass y, cuando los derechos regionales lo permiten, apps tipo Disney+ Premium o servicios OTT de los operadores de TV paga.

Juegos 5–7 (29/4, 1/5 y 3/5, hora por confirmar):

La NBA solo ha publicado las fechas tentativas, sin confirmar hora ni cadenas concretas. Lo habitual es que se reparta entre NBC, ABC/ESPN o Prime Video, siguiendo el reparto de derechos 2026, y que en LatAm se vea por ESPN/Star+ o NBA League Pass, pero tendremos que esperar la programación final.