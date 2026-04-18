La primera ronda de playoffs comienza este sábado y los Cleveland Cavaliers recibirán en el Rocket Arena de Ohio a los Toronto Raptors, en una serie que se ve favorable al equipo dirigido por Kenny Atkinson, que comenzará con la ventaja de localía. ¿Quieres ver el partido de básquet en vivo y en directo online? A continuación te comparto el calendario completo, con las fechas, horarios, canales de TV y streaming online disponible para verlo desde cualquier dispositivo móvil.

Calendario PlayOff: Raptors vs. Cleveland, fecha, horarios y TV

La serie Raptors vs. Cavaliers de la primera ronda del Este 2026 ya tiene calendario base (fechas, sedes y horarios oficiales del Game 1); el resto de partidos tiene horario y algunos canales aún “por definir”.

Juego Fecha 2026 Horario ET Sede Nota 1 Sábado 18 de abril 1:00 p. m. Cleveland Confirmados día y hora; ABC figura en el primer listado de TV. 2 Lunes 20 de abril 7:00 p. m. Cleveland Solo hora y sede confirmadas; canal pendiente. 3 Jueves 23 de abril 8:00 p. m. Toronto Horario orientativo en el cuadro, canal sin confirmar. 4 Domingo 26 de abril 1:00 p. m. Toronto Día y sede claros, faltan detalles de TV. 5* Miér. 29 de abril TBD Cleveland Se juega solo si la serie no termina 4–0 / 4–1. 6* Viernes 1 de mayo TBD Toronto Sujeto a necesidad. 7* Domingo 3 de mayo TBD Cleveland Sujeto a necesidad.

Horarios para ver Raptors-Cleveland EN VIVO

Juego 1 (18/4): 1:00 p. m. ET → 1:00 p. m. (Hora Central).

Juego 2 (20/4): 7:00 p. m. ET → 7:00 p. m. (Hora Central)

Juego 3 (23/4): 8:00 p. m. ET → 8:00 p. m. e (Hora Central)

Juego 4 (26/4): 1:00 p. m. ET → 1:00 p. m. (Hora Central)

Juegos 5–7: dependerán del horario oficial que se asigne

¿Qué canales de TV transmiten los PlayOffs Raptors vs. Cleveland EN VIVO GRATIS?

NBA publica los derechos por plataforma/paquete más que por partido específico, y varios artículos sobre Playoffs 2026 detallan las señales base: ESPN/ABC, NBC y NBA TV a nivel nacional en inglés, más ESPN para Latam, y streaming vía League Pass, Amazon Prime y DAZN, entre otros.

Señales generales confirmadas para Playoffs NBA 2026

Televisión Estados Unidos: ESPN, ABC, NBC y NBA TV son las cadenas nacionales para Playoffs 2026.

Televisión Latinoamérica (incluido Perú): ESPN cuenta con los derechos lineales de NBA para la región.

Streaming internacional:

NBA League Pass como plataforma oficial OTT global de la NBA.

Amazon Prime Video y DAZN aparecen mencionados como opciones que emiten partidos de Playoffs en Latam y España.

En algunos países europeos se citan también acuerdos con DAZN y Amazon para Play-In y Playoffs