Los Denver Nuggets, tercer cabeza de serie en la Conferencia Oeste, y los Minnesota Timberwolves, sextos cabezas de serie, se enfrentan en la primera ronda de los playoffs de la NBA de 2026 . La serie es al mejor de siete partidos, y los Nuggets jugarán como locales el Juego 1, el Juego 2, el Juego 5 (si fuera necesario) y el Juego 7 (si fuera necesario). En este artículo te comparto el calendario completo, con fechas, horarios, canales de TV y streaming online para seguir todos los partidos en vivo y en directo.

Conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido Timberwolves vs. Nuggets en vivo por los playoffs de la NBA 2026. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

Calendario PlayOff: Timberwolves-Nuggets, fecha, horarios y TV

La serie Nuggets vs. Timberwolves de primera ronda 2026 ya tiene calendario base definido (Juegos 1–4 con fecha, hora y señal principal) , pero los Juegos 5–7 aún figuran como “TBD” en horario y TV y la propia NBA no ha publicado canales específicos para Latinoamérica partido a partido. Aun así, se puede estructurar un calendario bastante útil y luego usarlo como base editorial.

Juego Fecha 2026 Hora ET Local Señal principal en EE. UU. 1 Sábado 18 de abril 3:30 p. m. Denver Nuggets Prime Video (streaming global) 2 Lunes 20 de abril 10:30 p. m. Denver Nuggets NBC (TV) / Peacock (streaming) 3 Jueves 23 de abril 9:30 p. m. Minnesota Timberwolves Prime Video 4 Sábado 25 de abril 8:30 p. m. Minnesota Timberwolves ABC (TV abierta en EE. UU.) 5* Lunes 27 de abril Por definir Denver Nuggets Por definir 6* Jueves 30 de abril Por definir Minnesota Timberwolves Por definir 7* Sábado 2 de mayo Por definir Denver Nuggets Por definir

Canales de TV y plataformas de streaming para ver Timberwolves-Nuggets EN VIVO

Conoce cuáles son los canales TV y medios digitales para ver el juego entre Timberwolves-Nuggets en vivo y en directo desde el sábado 18 de abril.

Juego 1 (18/4, 2:30 p. m Hora Central):

TV: No tiene cadena lineal principal, es juego de Prime Video dentro del nuevo paquete de playoffs.

Streaming: Prime Video (partido completo, se requiere suscripción). NBA League Pass (para mercados donde el juego no esté blacked out.

Juego 2 (20/4, 9:30 p. m. Hora Central):

TV EE. UU.: NBC.

Streaming: Peacock en EE. UU.; fuera, normalmente: NBA League Pass y, cuando los derechos regionales lo permiten, apps tipo Star+ o servicios OTT de los operadores de TV paga.

Juego 3 (23/4, 8:30 p. m. Hora Central):

TV: partido de paquete Prime Video.

Streaming: Prime Video y NBA League Pass, misma lógica que Juego 1.

Juego 4 (25/4, 7:30 p. m. Hora Central):

TV EE. UU.: ABC.

Streaming: ESPN App y servicios asociados en EE. UU. (por el paquete ABC/ESPN).

Juegos 5–7 (27/4, 30/4 y 2/5, hora por confirmar):

La NBA solo ha publicado las fechas tentativas, sin confirmar hora ni cadenas concretas. Lo habitual es que se reparta entre NBC, ABC/ESPN o Prime Video, siguiendo el reparto de derechos 2026, y que en LatAm se vea por ESPN/Star+ o NBA League Pass, pero tendremos que esperar la programación final.