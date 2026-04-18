Conoce las fechas, horarios, canales TV y streaming online para ver el partido Timberwolves-Nuggets EN VIVO por los PlayOff de la NBA. (Foto: NBA / Composición MAG)
Conoce las fechas, horarios, canales TV y streaming online para ver el partido Timberwolves-Nuggets EN VIVO por los PlayOff de la NBA. (Foto: NBA / Composición MAG)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
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Los Denver Nuggets, tercer cabeza de serie en la Conferencia Oeste, y los Minnesota Timberwolves, sextos cabezas de serie, se enfrentan en la primera ronda de los playoffs de la NBA de 2026. La serie es al mejor de siete partidos, y los Nuggets jugarán como locales el Juego 1, el Juego 2, el Juego 5 (si fuera necesario) y el Juego 7 (si fuera necesario). En este artículo te comparto el calendario completo, con fechas, horarios, canales de TV y streaming online para seguir todos los partidos en vivo y en directo.

Conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido Timberwolves vs. Nuggets en vivo por los playoffs de la NBA 2026. (Foto: Composición Mag)
Conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido Timberwolves vs. Nuggets en vivo por los playoffs de la NBA 2026. (Foto: Composición Mag)
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Calendario PlayOff: Timberwolves-Nuggets, fecha, horarios y TV

La serie Nuggets vs. Timberwolves de primera ronda 2026 ya tiene calendario base definido (Juegos 1–4 con fecha, hora y señal principal), pero los Juegos 5–7 aún figuran como “TBD” en horario y TV y la propia NBA no ha publicado canales específicos para Latinoamérica partido a partido. Aun así, se puede estructurar un calendario bastante útil y luego usarlo como base editorial.

JuegoFecha 2026Hora ETLocalSeñal principal en EE. UU.
1Sábado 18 de abril3:30 p. m.Denver NuggetsPrime Video (streaming global)
2Lunes 20 de abril10:30 p. m.Denver NuggetsNBC (TV) / Peacock (streaming)
3Jueves 23 de abril9:30 p. m.Minnesota TimberwolvesPrime Video
4Sábado 25 de abril8:30 p. m.Minnesota TimberwolvesABC (TV abierta en EE. UU.)
5*Lunes 27 de abrilPor definirDenver NuggetsPor definir
6*Jueves 30 de abrilPor definirMinnesota TimberwolvesPor definir
7*Sábado 2 de mayoPor definirDenver NuggetsPor definir

Canales de TV y plataformas de streaming para ver Timberwolves-Nuggets EN VIVO

Conoce cuáles son los canales TV y medios digitales para ver el juego entre Timberwolves-Nuggets en vivo y en directo desde el sábado 18 de abril.

Juego 1 (18/4, 2:30 p. m Hora Central):

TV: No tiene cadena lineal principal, es juego de Prime Video dentro del nuevo paquete de playoffs.

Streaming: Prime Video (partido completo, se requiere suscripción). NBA League Pass (para mercados donde el juego no esté blacked out.

Juego 2 (20/4, 9:30 p. m. Hora Central):

TV EE. UU.: NBC.

Streaming: Peacock en EE. UU.; fuera, normalmente: NBA League Pass y, cuando los derechos regionales lo permiten, apps tipo Star+ o servicios OTT de los operadores de TV paga.

Juego 3 (23/4, 8:30 p. m. Hora Central):

TV: partido de paquete Prime Video.

Streaming: Prime Video y NBA League Pass, misma lógica que Juego 1.

Juego 4 (25/4, 7:30 p. m. Hora Central):

TV EE. UU.: ABC.

Streaming: ESPN App y servicios asociados en EE. UU. (por el paquete ABC/ESPN).

Juegos 5–7 (27/4, 30/4 y 2/5, hora por confirmar):

La NBA solo ha publicado las fechas tentativas, sin confirmar hora ni cadenas concretas. Lo habitual es que se reparta entre NBC, ABC/ESPN o Prime Video, siguiendo el reparto de derechos 2026, y que en LatAm se vea por ESPN/Star+ o NBA League Pass, pero tendremos que esperar la programación final.

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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