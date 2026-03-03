Venezuela llega al Clásico Mundial de Béisbol 2026 con una de las plantillas más completas y mediáticas del torneo, liderada por estrellas consolidadas en MLB y jóvenes que ya generan titulares. La base del equipo combina poder ofensivo, versatilidad defensiva y un pitcheo zurdo-derecho muy balanceado, algo que históricamente había sido un pendiente para la selección. Para la afición venezolana, este roster no solo representa talento, sino también una oportunidad real de pelear por el título que se escapó en 2023 tras la dolorosa eliminación en cuartos de final. Conoce el calendario de todos sus partidos, fechas, horarios, roster de lujo, cómo ver por TV y Streaming Online desde cualquier dispositivo móvil.

En la receptoría, Venezuela contará con William Contreras y Salvador Pérez, dos peloteros probados en Grandes Ligas, con capacidad tanto para manejar el pitcheo como para producir carreras en la parte media del lineup. En el infield, nombres como Luis Arráez, Willson Contreras, Maikel García, Andrés Giménez, Eugenio Suárez, Gleyber Torres y Ezequiel Tovar garantizan contacto, poder ocasional y solidez defensiva alrededor del cuadro. En los jardines, el país presume quizá uno de los mejores outfields del torneo, con Wilyer Abreu, Ronald Acuña Jr. y Jackson Chourio, todos con impacto ofensivo y herramientas de velocidad y defensa.

Venezuela afronta ante los Washington Nationals su segundo juego de preparación de esta gira previa al Clásico Mundial de Béisbol 2026. Conoce los horarios y canales de TV. (Foto: MLB.com)

Grupo, rivales y partidos de Venezuela en el CMB 2026

Venezuela forma parte del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2026, con sede en el loanDepot park de Miami, uno de los estadios con mayor presencia de comunidad venezolana en Estados Unidos. Allí compartirá grupo con República Dominicana, Países Bajos, Israel y Nicaragua, un cuadro exigente donde cada juego puede definir el pase a la siguiente fase. El formato de todos contra todos en la fase de grupos obliga a minimizar errores: una derrota inesperada puede complicar seriamente la clasificación.

Fecha (marzo) Rival Hora ET Característica del duelo 6 de marzo Países Bajos 12:00 p. m. ET Primer duelo clave; inicio del camino en un grupo muy competitivo 7 de marzo Israel 7:00 p. m. ET Partido importante para no ceder terreno ante un rival que suele complicar a los favoritos 9 de marzo Nicaragua 7:00 p. m. ET Encuentro donde, en el papel, Venezuela parte como favorito y debe imponer su mayor profundidad 11 de marzo República Dominicana 8:00 p. m. ET Uno de los duelos más esperados del torneo; puede ser decisivo para la clasificación del grupo

Según el calendario oficial, Venezuela tendrá tres duelos clave en fase de grupos ante rivales directos. El 6 de marzo se medirá a Países Bajos, en un partido programado a las 12 p. m. ET . El 7 de marzo estará enfrentando a Israel a las 7 p. m. ET , duelo importante para no ceder terreno ante un equipo que suele complicar a los favoritos. Para el 9 de marzo, Venezuela chocará con Nicaragua, también a las 7 p. m. ET , en un juego donde, sobre el papel, tiene la obligación de imponer su profundidad. Finalmente, el 11 de marzo llegará uno de los duelos más esperados del torneo: República Dominicana vs. Venezuela, a las 8 p. m. ET , con potencial de ser decisivo por la clasificación.

FOX Deportes transmite desde Estados Unidos el partido amistoso entre Team Venezuela vs. Houston Astros este martes 3 de marzo previo al Clásico Mundial de Béisbol 2026. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

Cómo ver los juegos del Team Venezuela EN VIVO por TV y Streaming Online

Para la afición que seguirá cada lanzamiento desde el país, es clave saber dónde ver los encuentros en vivo. En el ámbito internacional, la familia de canales de FOX (FOX, FS1, FS2, FOX Deportes), la app de FOX Sports y Tubi transmitirán los 47 partidos del Clásico Mundial de Béisbol 2026, con la mayoría de encuentros disponibles también en español. Además, todas las carteleras podrán verse en streaming en FOX One, con opción de audio en inglés para quien prefiera esa narración.

Tipo de señal Región / Alcance Canal / Plataforma Detalle de cobertura TV paga / internacional Internacional (incluye señal para Latam) FOX Transmitirá partidos del Clásico Mundial; parte de la familia de canales FOX. TV paga / internacional Internacional FS1 Canal de la familia FOX que emitirá juegos del torneo. TV paga / internacional Internacional FS2 Canal adicional de FOX para partidos y programación relacionada. TV paga / internacional Internacional (EE. UU. y Latam) FOX Deportes Señal en español de FOX; transmite juegos con narración y análisis en español. Streaming Internacional (según disponibilidad local) App de FOX Sports Streaming de los partidos de FOX/FS1/FS2/FOX Deportes; requiere suscripción o acceso de TV de pago. Streaming (AVOD) Internacional (según país) Tubi Plataforma gratuita con publicidad; transmitirá partidos del Clásico Mundial 2026. Streaming Internacional (según país) FOX One Transmite todas las carteleras del torneo en streaming, con opción de audio en inglés. TV paga / regional América Latina (región panlatina) ESPN Posee derechos regionales; emitirá partidos del Clásico Mundial de Béisbol 2026 para Latam. TV paga / regional América Latina (región panlatina) 1 Baseball Network Señal especializada con derechos para la región panlatina. TV abierta Venezuela Televen Canal abierto señalado como opción para transmitir los partidos de Venezuela (sujeto a programación local). TV abierta Venezuela Venevisión Canal abierto señalado como opción para transmitir los partidos de Venezuela (sujeto a programación local). Recomendación práctica Venezuela Guía de programación local Consultar parrilla de Televen, Venevisión y operador de TV paga para horarios exactos y posibles cambios.

A nivel regional para América Latina, la propia MLB ha detallado que ESPN y 1 Baseball Network cuentan con derechos para la región panlatina, mientras que en Venezuela los canales Televen y Venevisión son señalados como opciones de transmisión televisiva. Esto significa que, desde Venezuela, la audiencia podrá seguir a la selección tanto por TV abierta (según acuerdos vigentes de cada canal) como por cable y plataformas de streaming aliadas a estas señales. Es recomendable que los fanáticos consulten la guía local de programación de Televen, Venevisión y su operador de TV de pago para confirmar horarios ajustados a la hora venezolana y posibles cambios de parrilla.