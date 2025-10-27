La Serie Mundial 2025 entra en una etapa decisiva con el Juego 3 entre Los Angeles Dodgers y Toronto Blue Jays, un enfrentamiento que promete emociones al límite en el mítico Dodger Stadium. Tras dos duelos vibrantes en Canadá, la serie viaja a Los Ángeles con el marcador igualado 1-1 y todo por definirse. Los fanáticos en México podrán disfrutar del partido EN VIVO este lunes 27 de octubre, con transmisión oficial a través de Caliente TV.

La cita está programada para las 18:00 horas (tiempo del centro de México), y marcará un punto clave en la lucha por el título de campeón de las Grandes Ligas, donde las superestrellas de ambas novenas buscarán tomar ventaja en el “Clásico de Otoño”.

Cómo ver el Juego 3 EN VIVO en México

Para toda la afición mexicana, el partido será transmitido por Caliente TV, una plataforma digital que ha ganado presencia en eventos deportivos internacionales y ahora ofrece la cobertura completa de la Serie Mundial 2025.

Pasos para seguir el partido:

Ingresa a la página o app de Caliente TV desde México. Inicia sesión o regístrate (el acceso suele ser gratuito para eventos destacados como la Serie Mundial). Dentro de la sección “En vivo” o “Deportes”, selecciona el evento “Serie Mundial MLB 2025 – Dodgers vs. Blue Jays – Juego 3”. Asegúrate de tener una buena conexión a internet o Wi-Fi estable para disfrutar la transmisión sin cortes.

Detalles clave del Juego 3 de la Serie Mundial 2025

Fecha: lunes 27 de octubre de 2025

lunes 27 de octubre de 2025 Hora en México (CDT): 18:00 h

18:00 h Hora en Los Ángeles: 16:00 h (PT)

16:00 h (PT) Estadio: Dodger Stadium, Los Ángeles

Dodger Stadium, Los Ángeles Estado de la serie: Empatada 1 – 1 tras dos partidos en Toronto

Empatada 1 – 1 tras dos partidos en Toronto Transmisión oficial: Caliente TV

El Juego 3 marcará el regreso de los Dodgers a su casa con la motivación de su afición angelina y la presión de los Blue Jays por mantener el ritmo ofensivo mostrado en Canadá. Cada equipo buscará tomar ventaja en una serie que ha estado caracterizada por duelos cerrados, grandes actuaciones de los lanzadores y momentos decisivos en la recta final.

¿Por qué este juego es clave en la Serie Mundial 2025?

El Juego 3 suele ser determinante en la Serie Mundial, especialmente cuando la eliminatoria está empatada. De los últimos 20 campeones de la MLB, 14 ganaron el tercer juego tras llegar 1-1 a la mitad del enfrentamiento.

Para los Dodgers, el factor local podría marcar la diferencia ante unos Blue Jays que han demostrado resiliencia y potencia ofensiva con su estrella Vladimir Guerrero Jr. al mando.

Con el Dodger Stadium lleno y millones de fanáticos siguiendo cada lanzamiento desde México, Estados Unidos y Canadá, este compromiso promete ser uno de los más intensos del campeonato.