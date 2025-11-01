Los Toronto Blue Jays están a solo una victoria de asegurar su primer título de Serie Mundial desde 1993, buscando cerrar la Serie Mundial 2025 esta noche de viernes en el Juego 6. El poderoso equipo de Los Angeles Dodgers ha sido frenado en seco a lo largo de la serie, limitados a tan solo tres carreras combinadas en las frustrantes derrotas de los Juegos 4 y 5 en el Dodger Stadium. Ahora, el equipo de Los Ángeles enfrenta la presión de una eliminación y necesita con urgencia una victoria para forzar el decisivo Juego 7 programado para el sábado. Si vives en México, Caliente TV transmitirá este crucial enfrentamiento y en este artículo te explicamos cómo verlo vía streaming.
Para mantener viva la temporada de los Dodgers, el pitcher estelar Yoshinobu Yamamoto subirá a la lomita, buscando replicar su histórica actuación del Juego 2. Yamamoto se enfrentará al as de los Blue Jays, Kevin Gausman, en un enfrentamiento crucial que definirá el campeonato de la MLB. Este partido es imperdible y decisivo en la Serie Mundial 2025, ya que los Blue Jays intentarán celebrar fuera de casa.
¿Dónde ver Caliente TV EN VIVO GRATIS, Juego 7 de Blue Jays vs. Dodgers por Serie Mundial MLB 2025?
Caliente TV es un servicio exclusivo para ver no solo fútbol nacional e internacional en México, sino también otras grandes competencias deportivas como el béisbol. Adquiere la app para seguir el Juego 7 entre los Toronto Blue Jays y Los Angeles Dodgers por Serie Mundial MLB 2025 en tu teléfono celular, PC, Smart TV o Tablet.
Descarga la app de Caliente TV con los siguientes pasos en México:
- Ingresa a la tienda de aplicaciones de la Google Play Store si tienes un móvil con sistema operativo Android
- Ingresa a la tienda de aplicaciones de la App Store si tienes un móvil con sistema operativo IPhone o Ipad
- En la opción de búsqueda, escribe “Caliente TV”
- Pulsa en “Descargar” y espera que la instalación finalice
Al culminar la descarga, utiliza tus corres de Google o Apple para poder crear tu usuario ¡y listo! Ya puedes ver la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) con Caliente TV en México.
¿Cuánto cuesta Caliente TV en México? Lista de precios
Actualmente, existen dos planes de Caliente TV en México:
- Plan Mensual: $115 (pesos mexicanos)
- Plan Anual: $999 (pesos mexicanos)
¿Qué contenido está disponible en Caliente TV?
Este es el contenido deportivo disponible en Caliente TV:
Deportes
- Liga MX
- Liga MX Femenil
- Copa de Italia
- Copa de Italia femenina
- Serie A femenina
- Ligue 1 de Francia
- Champions League
- Youth League
Programas exclusivos
- La Redacción
- Xilakillers
- Desencajados
- Los Primos
- Zona Caliente
- Los Especialistas
Juego 7 de Blue Jays vs. Dodgers por Serie Mundial MLB 2025: datos del partido
- Partido: Toronto Blue Jays vs. Los Angeles Dodgers
- Instancia: Juego 7 de la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB)
- Día: Sábado, 01 de noviembre de 2025
- Canal TV: No disponible
- Streaming: App Caliente TV
- Horario: 17:00 de CDMX
- Lugar: Rogers Centre Skydrome de Toronto, Ontario (Canadá)