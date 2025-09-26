Con Cristiano Ronaldo como referente y Karim Benzema liderando al rival, el Al-Nassr se medirá ante el Al-Ittihad en un duelo estelar por la Jornada 4 de la Liga Pro Saudí 2025-26. El choque, que puede definir al nuevo líder del campeonato, se disputará este viernes 26 de septiembre a las 12:00 horas del Tiempo del Centro de México en el majestuoso King Abdullah Sports City de Jeddah. Si quieres seguir las acciones de este esperado enfrentamiento en tu Smart TV, computadora, tableta o celular, la transmisión oficial para México estará disponible a través de la APP de Caliente TV.

¿Dónde ver Caliente TV EN VIVO, Al-Nassr - Al-Ittihad por Saudí Pro League 2025-26?

Caliente TV es un servicio exclusivo para ver fútbol nacional e internacional en México. Adquiere la app para seguir el partido Al-Nassr y Al-Ittihad por la Jornada 4 de la Saudí Pro League 2025-26 desde tu teléfono celular, PC, Smart TV o Tablet.

Descarga la app de Caliente TV con los siguientes pasos en México:

Ingresa a la tienda de aplicaciones de la Google Play Store si tienes un móvil con sistema operativo Android

Ingresa a la tienda de aplicaciones de la App Store si tienes un móvil con sistema operativo IPhone o Ipad

En la opción de búsqueda, escribe “ Caliente TV ”

Pulsa en “Descargar” y espera que la instalación finalice

Al culminar la descarga, utiliza tus corres de Google o Apple para poder crear tu usuario ¡y listo! Ya puedes ver la Champions League con Caliente TV en México.

¿Cuánto cuesta Caliente TV en México? Lista de precios

Actualmente, existen dos planes de Caliente TV en México:

Plan Mensual: $115 (pesos mexicanos)

Plan Anual: $999 (pesos mexicanos)

¿Qué contenido está disponible en Caliente TV?

Este es el contenido deportivo disponible en Caliente TV:

Deportes

Liga MX

Liga MX Femenil

Copa de Italia

Copa de Italia femenina

Serie A femenina

Ligue 1 de Francia

Champions League

Youth League

Programas exclusivos

La Redacción

Xilakillers

Desencajados

Los Primos

Zona Caliente

Los Especialistas

Horario, TV y dónde ver en vivo el partido Al-Nassr - Al Ittihad por la Saudí Pro League 2025

Partido : Al-Nassr - Al-Ittihad

: Al-Nassr - Al-Ittihad Torneo : Jornada 4 de la Saudí Pro League 2025-26

: Jornada 4 de la Saudí Pro League 2025-26 Día : Viernes 26 de septiembre 2025

: Viernes 26 de septiembre 2025 Canal TV : No disponible

: No disponible Streaming : App Caliente TV

: App Caliente TV Horario : 12:00 de CDMX

: 12:00 de CDMX Lugar: King Abdullah Sports City, Yeda (Arabia Saudita)