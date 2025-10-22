La conexión entre Kylian Mbappé y Arda Güler, que ilusiona al madridismo como el comienzo de una nueva era, volverá a ponerse a prueba este miércoles 22 de octubre (13:00 horas del Tiempo de Centro) ante la Juventus, en la tercera jornada de la UEFA Champions League 2025-26, justo antes del esperado Clásico ante el Barça del domingo. Si quieres seguir las acciones de este esperado enfrentamiento en tu Smart TV, computadora, tableta o celular, la transmisión oficial para México estará disponible a través de la APP de Caliente TV.

¿Dónde ver Caliente TV EN VIVO, Real Madrid vs. Juventus por la Champions League 2025?

Caliente TV es un servicio exclusivo para ver fútbol nacional e internacional en México. Adquiere la app para seguir el partido Real Madrid y Juventus por la Jornada 3 de la Fase Liga de la UEFA Champions League 2025-26 desde tu teléfono celular, PC, Smart TV o Tablet.

Descarga la app de Caliente TV con los siguientes pasos en México:

Ingresa a la tienda de aplicaciones de la Google Play Store si tienes un móvil con sistema operativo Android

Ingresa a la tienda de aplicaciones de la App Store si tienes un móvil con sistema operativo IPhone o Ipad

En la opción de búsqueda, escribe “ Caliente TV ”

Pulsa en “Descargar” y espera que la instalación finalice

Al culminar la descarga, utiliza tus corres de Google o Apple para poder crear tu usuario ¡y listo! Ya puedes ver la Champions League con Caliente TV en México.

¿Cuánto cuesta Caliente TV en México? Lista de precios

Actualmente, existen dos planes de Caliente TV en México:

Plan Mensual: $115 (pesos mexicanos)

Plan Anual: $999 (pesos mexicanos)

¿Qué contenido está disponible en Caliente TV?

Este es el contenido deportivo disponible en Caliente TV:

Deportes

Liga MX

Liga MX Femenil

Copa de Italia

Copa de Italia femenina

Serie A femenina

Ligue 1 de Francia

Champions League

Youth League

Programas exclusivos

La Redacción

Xilakillers

Desencajados

Los Primos

Zona Caliente

Los Especialistas

Horario, TV y dónde ver en vivo el partido Real Madrid vs. Juventus

Partido : Real Madrid vs. Juventus

: Real Madrid vs. Juventus Torneo : Jornada 3 de la UEFA Champions League 2025-26

: Jornada 3 de la UEFA Champions League 2025-26 Día : Miércoles 22 de octubre 2025

: Miércoles 22 de octubre 2025 Canal TV : No disponible

: No disponible Streaming : App Caliente TV

: App Caliente TV Horario : 13:00 de CDMX

: 13:00 de CDMX Lugar: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid (España)