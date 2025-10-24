La Serie Mundial MLB 2025 está oficialmente definida, enfrentando a los Toronto Blue Jays y a los Los Angeles Dodgers este viernes 24 de octubre a partir de las 8:00 pm ET / 6:00 pm (Tiempo del Centro de CDMX) / 5:00 pm PT, un duelo que promete ser un fascinante choque de estilos en el Clásico de Otoño. Si vives en México, Caliente TV transmitirá este crucial enfrentamiento y en este artículo te explicamos cómo verlo vía streaming.

Los Dodgers, vigentes campeones, llegan descansados tras barrer a los Brewers en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS), mientras que los Blue Jays forzaron un dramático séptimo juego para superar a los Mariners, regresando a la Serie Mundial por primera vez en más de tres décadas.

Este será el tercer Clásico de Otoño para la franquicia de Toronto, y el primer Juego 1 fuera de la frontera de EE. UU. desde 1993, desatando la euforia en Canadá. El enfrentamiento es una novedad, con los Dodgers apoyándose en una rotación abridora dominante de la vieja escuela y Toronto presentando una ofensiva de alto promedio y clutch que los ha llevado hasta aquí.

El historial entre ambos equipos es limitado, con una ventaja de 19-11 para Los Angeles, pero la disparidad en las rachas recientes y la necesidad de las estrellas de brillar intensifican la expectativa ante el inicio de los juegos este viernes en el Rogers Centre.

El Juego 1 de la Serie Mundial de la MLB es un evento importante. El partido Toronto Blue Jays vs. Los Angeles Dodgers se llevará a cabo el viernes 24 de octubre en el Rogers Centre, con el primer lanzamiento programado para las 8 p.m. ET / 5 p.m. PT en FOX. | Crédito: mlb.com

¿Dónde ver Caliente TV EN VIVO GRATIS, Juego 1 de Blue Jays vs. Dodgers por Serie Mundial MLB 2025?

Caliente TV es un servicio exclusivo para ver no solo fútbol nacional e internacional en México, sino también otras grandes competencias deportivas como el béisbol. Adquiere la app para seguir el Juego 1 entre los Toronto Blue Jays y Los Angeles Dodgers por Serie Mundial MLB 2025 en tu teléfono celular, PC, Smart TV o Tablet.

Descarga la app de Caliente TV con los siguientes pasos en México:

Ingresa a la tienda de aplicaciones de la Google Play Store si tienes un móvil con sistema operativo Android

Ingresa a la tienda de aplicaciones de la App Store si tienes un móvil con sistema operativo IPhone o Ipad

En la opción de búsqueda, escribe “ Caliente TV ”

Pulsa en “Descargar” y espera que la instalación finalice

Al culminar la descarga, utiliza tus corres de Google o Apple para poder crear tu usuario ¡y listo! Ya puedes ver la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) con Caliente TV en México.

¿Cuánto cuesta Caliente TV en México? Lista de precios

Actualmente, existen dos planes de Caliente TV en México:

Plan Mensual: $115 (pesos mexicanos)

Plan Anual: $999 (pesos mexicanos)

¡Arranca la Serie Mundial MLB 2025! Dónde ver Blue Jays vs. Dodgers EN VIVO (Juego 1) en USA. Horarios y canales de TV en California, Florida y Texas. | Crédito: Imagen referencial generada con Gemini AI

¿Qué contenido está disponible en Caliente TV?

Este es el contenido deportivo disponible en Caliente TV:

Deportes

Liga MX

Liga MX Femenil

Copa de Italia

Copa de Italia femenina

Serie A femenina

Ligue 1 de Francia

Champions League

Youth League

Programas exclusivos

La Redacción

Xilakillers

Desencajados

Los Primos

Zona Caliente

Los Especialistas

Juego 1 de Blue Jays vs. Dodgers por Serie Mundial MLB 2025: datos del partido

Partido: Toronto Blue Jays vs. Los Angeles Dodgers

Instancia: Juego 1 de la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB)

Día: Viernes, 24 de octubre de 2025

Canal TV: No disponible

Streaming: App Caliente TV

Horario: 17:00 de CDMX

Lugar: Rogers Centre de Toronto, Ontario (Canadá)