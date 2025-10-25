El Clásico de Otoño continúa este sábado con el Juego 2 de la Serie Mundial MLB 2025, donde los Toronto Blue Jays buscan ampliar su ventaja frente a los Los Angeles Dodgers tras imponerse 11-4 en el primer duelo disputado en el Rogers Centre. La emoción del béisbol se mantiene al máximo, y los aficionados en México podrán seguir cada jugada EN VIVO y GRATIS por Caliente TV, una de las plataformas digitales más populares del país.

Con su transmisión disponible tanto en su página web como en su aplicación oficial, Caliente TV ofrece una alternativa gratuita y accesible para ver los mejores eventos deportivos en línea. A continuación, te explicamos dónde ver el Juego 2 y cómo ver Caliente TV en México paso a paso.

¿Dónde ver el Juego 2 de Dodgers vs. Blue Jays por Caliente TV en México?

El Juego 2 de la Serie Mundial MLB 2025 se transmitirá EN VIVO GRATIS por Caliente TV en México. El servicio cuenta con señal de Béisbol TV, que ofrece cobertura completa del duelo entre Los Angeles Dodgers y Toronto Blue Jays.

Evento: Juego 2 — Serie Mundial MLB 2025

Juego 2 — Serie Mundial MLB 2025 Fecha: Sábado 25 de octubre

Sábado 25 de octubre Hora: 6:00 p.m. (tiempo del centro de México)

6:00 p.m. (tiempo del centro de México) Transmisión: Caliente TV, Fox Sports, ESPN, Imagen TV, Disney+

Los usuarios pueden ingresar a calientetv.mx para seguir la transmisión o acceder mediante la app disponible en dispositivos móviles.

¿Cómo ver Caliente TV EN VIVO en México?

Para ver Caliente TV EN VIVO GRATIS en México, sigue estos pasos:

Ingresa al sitio web oficial caliente.tv o descarga la aplicación “Caliente TV” desde Google Play o App Store. Crea una cuenta o inicia sesión con tu usuario de Caliente.mx. En el menú principal, selecciona la pestaña “En Vivo” o “Deportes”. Elige el evento “Serie Mundial MLB 2025: Dodgers vs. Blue Jays – Juego 2”. Disfruta la transmisión sin costo desde tu computadora, celular o Smart TV.

La plataforma Caliente TV permite ver partidos y eventos deportivos sin necesidad de suscripción adicional, siempre que estés registrado y conectado desde territorio mexicano.