El equipo merengue viaja a Kazajistán en busca de su segundo triunfo en la UEFA Champions League 2025-2025. Luego de perder estrepitosamente en el último derbi, Real Madrid visita a Kairat Almaty este martes 30 de septiembre, desde las 3:00 ET / 1:00 p.m. horas del Tiempo del Centro de México en el Estadio Central, ciudad de Almaty . Si quieres seguir las acciones de este esperado enfrentamiento en tu Smart TV, computadora, tableta o celular, la transmisión oficial para México, podrás ver el partido en vivo online por la señal oficial de la APP de Caliente TV.

¿Dónde ver Caliente TV EN VIVO, Real Madrid vs. Kairat GRATIS ONLINE?

Caliente TV es un servicio exclusivo para ver fútbol nacional e internacional en México. Adquiere la app para mirar el partido entre Real Madrid vs. Kairat Almaty en vivo online por la segunda jornada de la UEFA Champions League 2025-26 desde tu teléfono celular, PC, Smart TV o Tablet.

Descarga la app de Caliente TV con los siguientes pasos en México:

Ingresa a la tienda de aplicaciones de la Google Play Store si tienes un móvil con sistema operativo Android

Ingresa a la tienda de aplicaciones de la App Store si tienes un móvil con sistema operativo IPhone o Ipad

En la opción de búsqueda, escribe “ Caliente TV ”

Pulsa en “Descargar” y espera que la instalación finalice

Al culminar la descarga, utiliza tus corres de Google o Apple para poder crear tu usuario ¡y listo! Ya puedes ver la Champions League con Caliente TV en México.

¿Cuánto cuesta Caliente TV en México? Lista de precios

Actualmente, existen dos planes de Caliente TV en México:

Plan Mensual: $115 (pesos mexicanos)

Plan Anual: $999 (pesos mexicanos)

¿Qué contenido está disponible en Caliente TV?

Este es el contenido deportivo disponible en Caliente TV:

Deportes

Liga MX

Liga MX Femenil

Copa de Italia

Copa de Italia femenina

Serie A femenina

Ligue 1 de Francia

Champions League

Youth League

Programas exclusivos

La Redacción

Xilakillers

Desencajados

Los Primos

Zona Caliente

Los Especialistas

Conoce los datos clave para ver el partido entre Real Madrid vs. Kairat por la UEFA Champions League 2025-2026.

Partido : Real Madrid vs. Kairat Almaty

: Real Madrid vs. Kairat Almaty Torneo : Jornada 2 de la UEFA Champions League 2025-26

: Jornada 2 de la UEFA Champions League 2025-26 Día : Martes 30 de septiembre 2025

: Martes 30 de septiembre 2025 Canal TV : No disponible

: No disponible Streaming : App Caliente TV

: App Caliente TV Horario : 1:00 p.m. de CDMX

: 1:00 p.m. de CDMX Lugar: Estadio Central (Almaty, Kazajistán)