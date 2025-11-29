Tigres de la UANL se aferra a la hazaña: después del 0-3 en la ida, el equipo de Guido Pizarro busca una remontada histórica este sábado 29 de noviembre (21:10 del Tiempo del Centro; 10:10 p.m. ET / 7:10 p.m. PT) , cuando reciba a Xolos de Tijuana en el Estadio Universitario de Nuevo León por la vuelta de los cuartos de final de la Liguilla MX del Torneo Apertura 2025.​

¿Quieres ver el Tigres UANL vs. Xolos en tu Smart TV, computadora, tableta o teléfono celular? La transmisión oficial para el público mexicano estará a cargo del canal FOX One, que sustituye a Caliente TV.

¿Dónde ver FOX One EN VIVO, Tigres UANL vs. Xolos de Tijuana por la Liguilla MX 2025?

FOX One se encuentra disponible en servicios de streaming como Claro Video y Prime Video, y se integra también a dispositivos Roku; además, ofrecerá una app independiente en Latinoamérica en los próximos meses.​

De esta forma, puedes acceder a todo el contenido deportivo de FOX One desde tu teléfono celular, tableta o Smart TV a través de estas plataformas.​

Claro Video

Prime Video

Roku

FOX One (App que pronto saldrá en Latinoamérica)​

¿Qué ofrece FOX One a sus clientes en México?

El propósito de FOX One en México es reforzar la presencia de Fox Corporation en la región, con un servicio robusto que combine transmisiones deportivas de alto nivel y producciones originales.​El servicio presenta más de 2,000 eventos deportivos en vivo cada año y una programación exclusiva disponible en modalidad SVOD (video bajo demanda por suscripción).​

FOX One incluye competencias internacionales como la Liga MX, Liga MX Femenil, CONCACAF Champions Cup, CONCACAF Nations League, UEFA Champions League, UEFA Youth League, así como torneos de la CONMEBOL como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.​

También transmite futbol internacional de ligas como la Ligue 1, Bundesliga, La Liga, Serie A, Premier League, FA Cup, Coppa Italia y Supercopa Italiana, además de torneos de futbol femenil como la Women’s Super League, Women’s League Cup y Women’s FA Cup.

​En su oferta se incluyen funciones de boxeo de Premier Boxing Champions (PBC), competencias de motor como NASCAR México Series, WRC y Extreme E, así como ligas estadounidenses como la NFL, MLB, Premier Lacrosse League (PLL) y Professional Fighters League (PFL).​

La expansión se complementa con adquisiciones recientes como Cadena TV y FOX Deportes Latinoamérica, integradas a la nueva estrategia de streaming.​

FOX One impulsa la transformación digital de la empresa, permitiendo al consumidor mexicano disfrutar de contenidos deportivos y de entretenimiento en todas las plataformas relevantes del país.​

Horario, TV y dónde ver en vivo en directo Tigres UANL vs. Xolos de Tijuana por Liguilla MX

Torneo: Liguilla MX del Torneo Apertura 2025

Partido: Tigres UANL vs. Xolos de Tijuana, por la vuelta de los cuartos de final de la Liguilla MX del Torneo Apertura 2025

Horario: 21:10 de México

Canales TV: FOX One

Estadio Universitario de la UANL en Nuevo León, México