El estado de California participará del cambio de hora en 2025 con los ajustes habituales al horario de verano y al horario estándar, lo que afectará a ciudades como Los Ángeles, San Francisco y San Diego. En concreto, el horario de verano comenzará el domingo 9 de marzo, cuando los relojes se adelantarán una hora (de 2:00 a.m. pasa a 3:00 a.m.), y terminará el domingo 2 de noviembre, momento en que los relojes se atrasarán una hora (de 2:00 a.m. pasa a 1:00 a.m.).

Los cambios obedecen al sistema nacional de Daylight Saving Time que aplica en la mayor parte de los Estados Unidos, y tienen como objetivo aprovechar mejor la luz solar durante los meses más cálidos. Si vives en alguna de esas ciudades californianas —o en cualquier otra parte del estado— deberás saber cuándo, cómo y por qué modificar tu reloj para evitar confusiones en tu rutina diaria.

El cambio de hora en California 2025 obliga a atrasar los relojes; conoce la fecha y la hora exacta del ajuste. (Foto: Getty Images / iStock)

¿Cuándo se hace el cambio de hora en California?

Según la normativa vigente en EE. UU., los cambios para 2025 serán los siguientes:

Inicio del horario de verano: domingo 9 de marzo a las 2:00 a.m. , momento en que el reloj se adelanta una hora y pasa a 3:00 a.m. en horario local.

domingo a las , momento en que el reloj se adelanta una hora y pasa a en horario local. Fin del horario de verano (vuelta al horario estándar): domingo 2 de noviembre a las 2:00 a.m., cuando los relojes se atrasan una hora y vuelven a 1:00 a.m.

Impacto en Los Ángeles, San Francisco y San Diego

Estas tres ciudades, ubicadas dentro del horario de Pacific Time (PT) en California, seguirán exactamente esas mismas fechas para adelantar y atrasar sus relojes.

En marzo, perderán una hora en la madrugada del domingo.

En noviembre, ganarán una hora extra al atrasar el reloj.Los dispositivos electrónicos (como smartphones, computadoras y sistemas operativos modernos) normalmente harán el ajuste automáticamente, pero los relojes analógicos, despertadores o equipos sin sincronización automática deberán modificarse manualmente.

¿Por qué se realiza este ajuste?

El cambio se basa en la práctica del Daylight Saving Time (DST), cuyo propósito es desplazar una hora de luz solar desde la mañana hacia la tarde durante los meses más soleados, de modo que las tardes sean más luminosas.Aunque muchos estados han debatido recientemente eliminar estos cambios semestrales, en 2025 California continúa aplicando el sistema vigente, sin modificaciones legislativas que alteren las fechas o la obligatoriedad del ajuste.

Consejos para adaptarte al cambio de hora

Ajusta manualmente los relojes no automáticos (pared, despertador, reloj de pared) la noche previa.

Revisa tus dispositivos digitales; la mayoría sincroniza automáticamente, pero conviene asegurarse.

Anticipa actividades programadas (vuelos, citas, transporte) durante los fines de semana del cambio.

Duerme un poco antes del cambio para adaptarte mejor al ajuste de hora.

Recuerda que al inicio del horario de verano pierdes una hora, y al volver al estándar la recuperas.

