En Florida, el horario de verano 2026 comienza el domingo 8 de marzo a las 2:00 a.m., cuando los relojes se adelantan una hora. Esto significa que, en ese instante, la hora salta de las 2:00 a las 3:00 de la madrugada según las reglas federales para todo Estados Unidos.

El mismo calendario indica que el horario de verano terminará el domingo 1 de noviembre de 2026 a las 2:00 a.m., cuando el reloj se atrasa una hora (de las 2:00 a la 1:00). La norma general es: segundo domingo de marzo se adelanta el reloj y primer domingo de noviembre se atrasa, salvo excepciones de estados que no aplican DST, lo que no es el caso de Florida.

A qué hora debes adelantar el reloj (explicado fácil)

Aunque el cambio oficial es a las 2:00 a.m. del domingo 8 de marzo, lo más práctico es adelantar tus relojes una hora antes de irte a dormir el sábado 7 . Si te acuestas, por ejemplo, a las 11:00 p.m., puedes dejarlos marcando medianoche para levantarte ya con la hora correcta. En términos técnicos, así funciona el ajuste:

En la parte de Florida con horario del Este, se pasa de 2:00 a.m. EST a 3:00 a.m. EDT.

En la parte de Florida que usa hora Central, se pasa de 2:00 a.m. CST a 3:00 a.m. CDT.

En ambos casos “pierdes” una hora de sueño esa noche, pero desde el domingo disfrutarás atardeceres más tardíos y más luz disponible después del trabajo o la escuela.

Qué ciudades de Florida sí aplican el cambio de hora 2026

Todo el estado de Florida aplica horario de verano, pero no todas las zonas están en el mismo huso horario. La mayor parte del estado funciona con hora del Este, mientras que una franja del Panhandle (al oeste del río Apalachicola) usa hora Central.

Ciudad Condado Zona horaria ¿Cambia el 8 de marzo de 2026? Miami Miami-Dade Eastern Time Sí, adelanta 1 hora. Orlando Orange Eastern Time Sí, adelanta 1 hora. Tampa Hillsborough Eastern Time Sí, adelanta 1 hora. Jacksonville Duval Eastern Time Sí, adelanta 1 hora. Tallahassee Leon Eastern Time Sí, adelanta 1 hora. Gainesville Alachua Eastern Time Sí, adelanta 1 hora. Fort Lauderdale Broward Eastern Time Sí, adelanta 1 hora. West Palm Beach Palm Beach Eastern Time Sí, adelanta 1 hora. Naples Collier Eastern Time Sí, adelanta 1 hora. Key West Monroe Eastern Time Sí, adelanta 1 hora. Pensacola Escambia Central Time Sí, adelanta 1 hora. Panama City Bay Central Time Sí, adelanta 1 hora. Fort Walton Beach Okaloosa Central Time Sí, adelanta 1 hora. Destin Okaloosa Central Time Sí, adelanta 1 hora. Ocala Marion Eastern Time Sí, adelanta 1 hora.

Cómo te afecta el horario de verano en tu vida diaria

El principal cambio que sentirás es que amanece más tarde y anochece más tarde que el día anterior al ajuste. Por ejemplo, en la costa este de Florida, el día previo al cambio el sol sale alrededor de las 6:xx a.m. y se pone cerca de las 6:25 p.m.; después del ajuste, el amanecer se retrasa cerca de una hora y el atardecer se corre hacia después de las 7:20 p.m.

Esto impacta tu rutina en varios aspectos:

Más luz en la tarde: tendrás más claridad para actividades al aire libre, deportes, paseos en playas y parques, y tareas domésticas después del trabajo.

Mañanas algo más oscuras: al inicio del horario de verano puede costar más despertarse, sobre todo para estudiantes y quienes entran muy temprano a trabajar.

Ajustes en transporte y citas: vuelos, trenes, buses, consultas médicas y trámites se programan con la hora oficial, por lo que es vital revisar tus reservas y notificaciones.

Las autoridades recomiendan hacer el ajuste de reloj con anticipación y verificar la hora oficial, especialmente si cruzas a estados vecinos como Alabama o viajas al norte del país. Así evitas llegar una hora tarde (o demasiado temprano) a tus compromisos del domingo y del lunes siguiente.

Qué dicen las normas y por qué se sigue cambiando la hora

El cambio de hora en Florida no es una decisión local aislada, sino una obligación derivada de la ley federal de Estados Unidos sobre horario de verano. Desde 2007, el horario de verano en el país está definido por el segundo domingo de marzo como inicio y el primer domingo de noviembre como final.

Durante 2026, organismos oficiales como el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) precisan que el horario de verano rige del 8 de marzo a las 2:00 a.m. hasta el 1 de noviembre a las 2:00 a.m., ambos en hora local. Cualquier cambio permanente (por ejemplo, quedarse todo el año en horario de verano) necesita una ley aprobada por el Congreso y firmada por el presidente, algo que hasta ahora no ha ocurrido, pese a varios proyectos debatidos.

Aunque hay discusión sobre sus beneficios, el horario de verano se mantiene porque facilita la coordinación nacional en transporte, mercados financieros, comercio y servicios entre estados. Para ti, como residente en Florida, lo importante es tener clara la fecha, saber en qué huso horario está tu ciudad y ajustar tus relojes y rutinas para aprovechar mejor la luz de la tarde sin perderte ninguna cita.

Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Florida 2026

¿Florida cambia de hora en 2026 igual que otros estados?

Sí, Florida adelanta y atrasa el reloj según el calendario federal de Daylight Saving Time.

¿Todas las ciudades turísticas de Florida aplican el horario de verano?

Sí, destinos como Miami, Orlando, Tampa y Jacksonville siguen el mismo patrón de cambio de hora.

¿La parte de Florida en zona Central también cambia la hora?

Sí, esa franja del estado en Central Time también adelanta en marzo y atrasa en noviembre.

¿Necesito cambiar la hora manualmente en mi celular en Florida?

Por lo general no, siempre que tengas configurada la actualización automática de hora y zona horaria.

¿Puede Florida eliminar el cambio de horario en el futuro?

Solo si hay cambios legales aprobados a nivel federal; mientras tanto, el estado sigue el calendario vigente de DST.