El fin del Horario de Verano (Daylight Saving Time o DST) siempre trae consigo una recompensa muy esperada: una hora extra de sueño. En Illinois, este evento marca la transición oficial al Horario Estándar y tiene una fecha exacta y crucial en 2025. Si quieres saber cuándo y a qué hora precisa debes retrasar tu reloj, sigue leyendo para tener la información oficial. El cambio es obligatorio en casi todo Estados Unidos y es fundamental para la sincronización de horarios a nivel nacional.

La información sobre el cambio de hora se basa en la normativa federal y es gestionada por el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT), la autoridad que supervisa los husos horarios. Para más detalles sobre el Horario Estándar y las zonas horarias en EE. UU., siempre es recomendable consultar la página oficial del DOT. En resumen, en Illinois, solo tienes que recordar esto: 2 de noviembre de 2025, a las 2 a.m.; es decir, retroceder todos los relojes una hora .

¿Cuándo y a qué hora se cambia las manijas del reloj en Illinois?

De acuerdo con la legislación federal de Estados Unidos, el horario de verano finaliza siempre el primer domingo de noviembre. La fecha y hora exacta para el cambio de hora en Illinois en 2025 es:

Fecha clave: Domingo, 2 de noviembre de 2025.

Hora exacta: A las 2:00 a.m. (dos de la madrugada)

A las Acción: Los relojes deben retrasarse una hora, pasando de las 2:00 a.m. a la 1:00 a.m.

Este cambio mueve a Illinois del huso horario de Verano (CDT) al Horario Estándar del Centro (CST). La buena noticia es que, en la práctica, la mayoría de los dispositivos modernos (teléfonos inteligentes, computadoras) realizan este ajuste de forma automática. Aun así, los relojes de pared y electrodomésticos requieren tu atención.

¿Por qué se hace el cambio de hora en Illinois y otros estados de EE.UU.?

El sistema de cambio de hora en EE. UU. se rige principalmente por la Ley de Hora Uniforme (Uniform Time Act) de 1966. Esta ley, y sus posteriores modificaciones, es la que establece las fechas de inicio y fin del Horario de Verano para la mayoría de los estados.

¿Por qué es importante dominar este contexto? Porque mientras que Illinois sigue rigurosamente esta ley, existen dos grandes excepciones que demuestran la complejidad del tiempo en EE. UU.:

Arizona (excepto la Nación Navajo): No observa el Horario de Verano. Hawái: No observa el Horario de Verano.

Estas excepciones generan que, durante el Horario de Verano, la diferencia horaria entre estados varíe. Este conocimiento es clave para planificar cualquier viaje o reunión de negocios que implique zonas que no realizan el ajuste, reforzando la relevancia de prepararse para el cambio en Illinois.

Consejos prácticos para el ajuste y el bienestar

Aunque parezca simple, retrasar el reloj puede afectar tu rutina. Sigue estos consejos para una transición suave al Horario Estándar:

Revisa los relojes: Un día antes, prepara los relojes analógicos de tu casa, carro y electrodomésticos que no se ajustan automáticamente.

Un día antes, prepara los relojes analógicos de tu casa, carro y electrodomésticos que no se ajustan automáticamente. Aprovecha la hora extra: No la consideres solo para dormir. Usa ese tiempo para empezar una rutina de ejercicio o dedicarla a una actividad que disfrutes.

No la consideres solo para dormir. Usa ese tiempo para empezar una rutina de ejercicio o dedicarla a una actividad que disfrutes. Impacto en el sueño: Aunque se gana una hora, el ajuste puede desregular tu ritmo circadiano. Intenta acostarte a tu hora habitual para que el cuerpo se adapte rápidamente al nuevo horario de luz.