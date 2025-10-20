El cambio de horario en Houston 2025 ya tiene fecha: el domingo 2 de noviembre a las 2:00 a.m., los relojes deberán atrasarse una hora para dar inicio al horario estándar. Esta medida marca el fin del Daylight Saving Time (DST) y busca adecuar las jornadas a los días más cortos del invierno.

Aunque la mayoría de los dispositivos electrónicos conectados a internet se ajustarán automáticamente, los relojes analógicos, los de pared, de mesa y los tableros de los autos deberán modificarse manualmente. El nuevo horario en Houston se mantendrá hasta el 8 de marzo de 2026, cuando vuelva el horario de verano.

Houston 2025: así será el cambio de horario y cuánto deberás atrasar el reloj en Texas. (Foto de stevecoleimages para iStock y Getty Images) / stevecoleimages

¿Qué estados de EE.UU. no aplican el cambio de hora?

Algunos territorios mantienen un horario estándar todo el año y no ajustarán sus relojes el primer domingo de noviembre:

Hawái

Samoa Americana

Guam

Islas Marianas del Norte

Puerto Rico

Islas Vírgenes

Arizona (excepto la Nación Navajo)

¿Por qué Texas busca eliminar el cambio de horario?

El cambio de horario en Texas existe desde 1918, pero en 2025 el gobernador Greg Abbott firmó la ley HB 1393 para establecer la “Hora de Texas”, un horario único durante todo el año. Aún requiere aprobación del Congreso federal.

El objetivo es evitar interrupciones del sueño y permitir que las familias tengan más horas de luz por la tarde, mejorando la calidad de vida y la rutina diaria de los ciudadanos.

¿Cuáles son los beneficios de un horario único en Texas?

Salud: menos alteraciones del sueño y mejor bienestar mental.

menos alteraciones del sueño y mejor bienestar mental. Seguridad vial: reducción de accidentes de tránsito.

reducción de accidentes de tránsito. Ahorro de energía: uso eficiente de luz natural.

uso eficiente de luz natural. Productividad: estudiantes y trabajadores con rutinas más estables.

¿Qué otros estados buscan eliminar el cambio de hora?

Al menos 18 estados, como Florida, Misisipi, Oklahoma y Alabama, aprobaron leyes similares y esperan la autorización federal para mantener un horario constante todo el año.

Con el cambio de hora en Houston 2025, los residentes deben estar atentos para atrasar sus relojes y adaptarse al horario estándar, mientras el debate sobre eliminar el ajuste estacional continúa en Texas y otros estados.