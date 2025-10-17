Illinois, como gran parte de EE. UU., se alista para poner fin al horario de verano de 2025. Este cambio bianual permitirá el retorno al horario estándar, dándonos el popular beneficio de una hora extra de sueño. La transición será uniforme en todo el estado, afectando por igual a ciudades como Chicago, Springfield y Rockford, y ocurrirá en la madrugada para reducir las molestias.

Oficialmente, el cambio se produce a las 2:00 a.m. (dos de la mañana) de ese domingo . En ese instante, los relojes deben atrasarse 60 minutos para marcar, de nuevo, la 1:00 a.m. Por fortuna, la mayoría de los dispositivos electrónicos modernos (como smartphones y computadoras) realizan esta transición automáticamente. No obstante, recuerda ajustar manualmente aquellos relojes de pared, de cocina o los de tu automóvil para evitar confusiones al despertar.

Este ajuste es el segundo y último cambio del año, cerrando el ciclo que comenzó en marzo, cuando se adelantó la hora. Con este movimiento, volvemos a la hora solar “natural”, lo que se traduce en amaneceres más tempranos y atardeceres que llegan más pronto. Si bien esta última parte puede ser un poco difícil de asimilar al principio, la hora adicional de luz solar por la mañana es bienvenida para muchos madrugadores.

¿Por qué cambiamos la hora en Illinois?

El concepto de cambiar la hora no es nuevo y se aplica en decenas de países alrededor del mundo. El principal argumento detrás del Daylight Saving Time (DST), o Horario de Verano, es el ahorro de energía. Al mover el reloj una hora hacia adelante en primavera y hacia atrás en otoño, se busca aprovechar al máximo la luz natural durante las horas de vigilia de la población.

Aunque las estimaciones sobre el ahorro energético varían y el debate sobre su eficacia es constante, el DST se implementó originalmente para reducir el consumo de iluminación artificial. Además del ahorro, también se ha argumentado que tiene beneficios para el comercio y el ocio, ya que las horas de luz por la tarde animan a la gente a salir y realizar actividades.

En Estados Unidos, la Ley de Hora Uniforme (Uniform Time Act) regula estas fechas, aunque no todos los estados la siguen. Arizona (excepto la Nación Navajo) y Hawái son los únicos dos estados que han optado por no aplicar el DST, permaneciendo en su horario estándar todo el año. Illinois, sin embargo, sí participa en este cambio bianual.

¿Cómo se hace el cambio de hora en Illinois en 2025?

El cambio de hora que afecta a Illinois en otoño de 2025 está programado para la madrugada del domingo 2 de noviembre a las 2:00 a.m. (hora local). En ese preciso momento, los relojes se deben atrasar una hora para marcar la 1:00 a.m. de nuevo.

¿Debo Adelantar o Atrasar mi Reloj? ¡Atrás! Recuerda la regla mnemotécnica popular: “Spring forward, fall back” (primavera adelante, otoño atrás). Al terminar el horario de verano en otoño ( fall ), atrasamos (back) el reloj.

Recuerda la regla mnemotécnica popular: (primavera adelante, otoño atrás). Al terminar el horario de verano en otoño ( ), (back) el reloj. ¿Gano o Pierdo una Hora de Sueño? En este cambio, ganas una hora. Es por eso que se le conoce como el “bueno” de los ajustes, ya que la mañana se sentirá una hora más luminosa y tienes 60 minutos extra de descanso.

¿A quiénes aplica en Illinois?

El cambio aplica en todo el estado de Illinois, que se encuentra íntegramente en la zona horaria central. Esto incluye ciudades como Chicago, Aurora, Rockford, Springfield, Peoria, Naperville y Champaign-Urbana, entre muchas otras.

Si te mueves a estados vecinos, toma en cuenta:

Indiana: la mayor parte opera con hora del Este (EST/EDT), pero los condados del noroeste (frontera con Chicago) usan la hora central, igual que Illinois.

Wisconsin, Iowa y Missouri: comparten la zona central, por lo que el ajuste se realiza igual que en Illinois.

Michigan: usa principalmente la hora del Este, por lo que verás una diferencia de una hora tras el cambio.

Adapta tu cuerpo y tu rutina: consejos para una transición suave

Aunque ganar una hora de sueño suena maravilloso, cualquier cambio en nuestro ciclo de sueño-vigilia puede tener un pequeño impacto en nuestro reloj biológico. Para que el ajuste al horario de invierno sea lo más llevadero posible, considera estos consejos prácticos:

Ajuste Gradual (Opcional): Si eres especialmente sensible a los cambios de horario, puedes empezar a acostarte 15 minutos más tarde durante los tres o cuatro días previos al cambio. Esto ayudará a tu cuerpo a adaptarse progresivamente. Aprovecha la Luz Matutina: Con el nuevo horario, amanecerá más temprano. Exponerte a la luz del sol por la mañana ayuda a regular tu ritmo circadiano y te dará un impulso de energía para empezar el día. Mantén tus Rutinas: Intenta mantener tus horarios de comidas y ejercicio lo más estables posible. La consistencia es clave para que tu cuerpo se reajuste rápidamente. Atención en la Carretera: Recuerda que atardecerá una hora antes. Ten especial precaución durante tus traslados al final de la tarde, ya que la visibilidad se reducirá más temprano de lo que estabas acostumbrado en las semanas anteriores.

Mientras esperamos a que el Congreso tome una decisión definitiva, el cambio de hora sigue siendo parte de nuestra rutina anual. Por ahora, prepárate para disfrutar de esa hora adicional de descanso el próximo 2 de noviembre de 2025.