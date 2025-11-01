La madrugada del domingo 2 de noviembre de 2025 marcará un momento clave para los habitantes de Orlando, Florida, cuando entre en vigor el cambio de horario y todos deban ajustar sus relojes para dar inicio al horario estándar de invierno. Este ajuste anual representa una de las tradiciones más esperadas y debatidas en la región, ya que impacta directamente la rutina y la organización familiar y laboral.

¿Cuándo y cómo ajustar la hora en Orlando, Florida?

La modificación oficial se realiza a las 2:00 a. m. del domingo 2 de noviembre. En ese momento, los relojes deben atrasarse una hora, es decir, regresar a la 1:00 a. m. Esta medida se repite cada año y busca maximizar el aprovechamiento de la luz solar durante los meses más fríos. Desde este cambio, amanecerá más temprano y anochecerá antes, impactando la forma en que los residentes planifican sus actividades cotidianas.​

Conoce todos los detalles para realizar correctamente el cambio de horario en Orlando este mes de noviembre 2025. (Foto: Canva / Composición MAG) / Piero Hatto

¿Debo adelantar o atrasar el reloj en Orlando?

La clave para este cambio es atrasar el reloj una hora. Esto significa que, si tu reloj marca las 2:00 a. m., deberás moverlo para que indique nuevamente la 1:00 a. m. Así tendrás una hora extra de descanso y la rutina se adaptará al horario estándar.​

Dispositivos que requieren ajuste manual

Aunque muchos dispositivos electrónicos como teléfonos móviles, computadoras y relojes inteligentes actualizan la hora automáticamente, existen aparatos que requieren un ajuste manual:

Relojes de pared y despertadores analógicos

Electrodomésticos como microondas y hornos

Tableros de los autos (si no están conectados a internet)

Relojes de pulsera clásicos

Es recomendable revisar todos los artefactos en el hogar y asegurarse de realizar el cambio de hora cuando corresponda, para evitar errores en la organización diaria.​

MIAMI, FLORIDA (EE.UU.), 02/11/2025.- Aprende a ajustar las manecillas del reloj para el cambio de horario en Florida a realizarse en la madrugada del 2 de noviembre de 2025. Foto de Damien MEYER para AFP / Damien MEYER

Consejos para una transición sin contratiempos

Para facilitar el proceso, revisa durante la noche del sábado todos los dispositivos que sabes no actualizan la hora por sí solos. Si tienes dudas, verifica el manual de tu aparato o consulta si tiene conexión a internet, ya que estos suelen hacerlo automáticamente. Considera también adaptar tus rutinas de sueño y organización para aprovechar la hora extra de descanso y evitar llegar tarde el lunes.​

El cambio de horario en Orlando no solo es un ajuste técnico, sino también una oportunidad para revisar tus costumbres y sincronizar las actividades con la realidad estacional. Mantente informado y realiza los cambios necesarios en todos tus dispositivos para que el inicio del horario de invierno sea tan cómodo como efectivo.

MIAMI, FLORIDA (ESTADOS UNIDOS), 02/11/2025.- Tras meses de horario de verano, Florida prepara el retroceso de relojes que impactará a millones de residentes y viajeros en Miami, Orlando y Tampa. Foto de idealjoyeros.com / idealjoyeros.com