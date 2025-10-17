El cambio de horario en Texas 2025 ya tiene fecha confirmada y, como cada año, afectará a millones de personas en ciudades como Dallas, Houston y San Antonio. El estado volverá a ajustar sus relojes en dos momentos clave del año: el domingo 9 de marzo, cuando inicia el horario de verano (Daylight Saving Time) y se deben adelantar los relojes una hora, y el domingo 2 de noviembre, cuando finaliza dicho periodo y será momento de atrasarlos una hora para volver al horario estándar. Esta modificación tiene como objetivo aprovechar mejor la luz solar durante los meses más cálidos y reducir el consumo energético, aunque en los últimos años ha sido objeto de debate en todo Estados Unidos.

¿A qué hora se cambia el reloj en Texas?

El ajuste se realiza de madrugada para evitar afectar la rutina diaria:

En marzo, el cambio ocurre a las 2:00 a.m. , cuando el reloj se adelanta una hora y pasa a marcar 3:00 a.m.

, cuando el reloj se y pasa a marcar En noviembre, el proceso es inverso: a las 2:00 a.m., los relojes se atrasan una hora, volviendo a 1:00 a.m.

Este cambio aplica en la mayor parte del estado, especialmente en la zona horaria central (Central Time), donde se ubican Dallas, Houston y San Antonio. En estas ciudades, los dispositivos electrónicos suelen ajustar la hora automáticamente, pero los relojes analógicos deben modificarse manualmente.

Ciudades de Texas donde aplica el cambio de horario

El horario de verano y el estándar rigen en casi todo Texas, incluyendo:

Dallas

Houston

San Antonio

Austin

Fort Worth

Arlington

El Paso (con horario de montaña, pero también sujeta al cambio)

Por lo tanto, si vives en cualquiera de estas ciudades, deberás preparar tus relojes para el ajuste tanto en marzo como en noviembre.

¿Por qué se cambia la hora?

El Daylight Saving Time (DST) fue implementado con la idea de aprovechar más las horas de luz solar durante los meses de primavera y verano, permitiendo reducir el consumo eléctrico.Sin embargo, en los últimos años algunos estados han debatido su eliminación, argumentando que el cambio puede alterar los ciclos de sueño y productividad. Hasta el momento, Texas mantiene vigente el sistema de cambio horario.

Consejos para adaptarse al cambio de hora 2025

Ajusta los relojes manuales (pared, despertador, electrodomésticos) la noche anterior. Verifica dispositivos digitales, como smartphones y computadoras, que suelen cambiar automáticamente. Adelanta tus rutinas un día antes del cambio para minimizar el impacto del sueño. Revisa tus vuelos o citas programadas para ese fin de semana, ya que los horarios podrían verse modificados. Aprovecha la nueva hora de luz para realizar actividades al aire libre o ajustar tus hábitos diarios.

El cambio de horario en Texas 2025 ya tiene fecha confirmada y, como cada año, afectará a millones de personas en ciudades como Dallas, Houston y San Antonio. (Foto: Composición Mix) / Jairo Rúa