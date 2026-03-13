Luego de una fase de grupos impecable, la República Dominicana llega a Miami con el cartel de favorita tras asegurar el liderato invicto del Grupo D. Este viernes 13 de marzo, el conjunto quisqueyano se jugará el pase a semifinales frente a la aguerrida selección de Corea del Sur en un choque de eliminación directa que paralizará el mundo del béisbol. Para todo el público dominicano, el juego se podrás ver por TV abierta por la señal de Canal 10 de Teleantillas EN VIVO EN DIRECTO, a partir de las 6:30 p.m. horario de Santo Domingo .

Conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido República Dominicana vs. Corea del Sur EN VIVO EN DIRECTO por cuartos de final del Mundial de Béisbol 2026. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

Cómo ver Teleantillas Canal 10 EN VIVO, Rep Dominicana vs. Corea del Sur

Teleantillas Canal 10 forma parte de la red oficial que transmitirá el Clásico Mundial de Béisbol 2026 en República Dominicana , junto a VTV Canal 32 y Coral 39, según anunció la propia cadena de medios aliada al evento. Este acuerdo convierte a Teleantillas en una de las principales ventanas en TV abierta para seguir a la selección dominicana durante todo el torneo.

El Grupo de Comunicaciones Corripio, operador de Teleantillas, ya venía de varios años de transmitir Grandes Ligas en el país, consolidando experiencia en béisbol de alto nivel y grandes audiencias. Para 2026, el grupo ratificó su compromiso con el fanático dominicano, manteniendo la apuesta por el béisbol como uno de sus contenidos estelares.

Tipo de acceso Operador / Plataforma Canal / URL TV abierta (TDT) Televisión digital terrestre Canal 10.1 (Teleantillas HD) TV abierta analógica VHF Canal 2 (zonas que aún reciben analógico) TV por cable / fibra Altice Canal 10 (Teleantillas) TV por cable / fibra Claro TV Canal 10 (Teleantillas digital) TV por cable (otros) Cableoperadores locales Canal 10 (numeración puede variar) Streaming oficial web Sitio Teleantillas https://teleantillas.com.do/en-vivo/ Streaming institucional Sitio Teleantillas (home) https://teleantillas.com.do Streaming alternativo Portal dominicanchannels.com https://dominicanchannels.com/teleantillas-canal-10/ Redes sociales YouTube (canal Teleantillas) “Teleantillas” en YouTube Redes sociales Instagram (@teleantillas10) https://instagram.com/teleantillas10

Dónde ver GRATIS Canal 10 de Teleantillas, Rep. Dominicana vs. Corea del Sur EN VIVO

Para disfrutar del juego República Dominicana vs. Venezuela por la Ronda 5 del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2026 por televisión abierta, basta con sintonizar Teleantillas Canal 10 desde cualquier televisor con señal aérea o a través de los diferentes cableoperadores que lo incluyen en su parrilla básica. Al tratarse de un canal abierto, no se requiere suscripción adicional ni pago extra para seguir el partido.

Además de la señal tradicional, Teleantillas también ofrece transmisión vía streaming desde su página web Teleantillas.com.do en muchos de sus eventos deportivos, en alianza con el Grupo Corripio, lo que amplía el acceso para quienes prefieren ver el juego desde computadoras o dispositivos móviles. Aunque la nota corporativa está enfocada en MLB, el mismo ecosistema digital se utiliza para eventos beisboleros de alto interés en el país, dentro de las producciones conjuntas de la cadena.

Paso a paso: cómo ver República Dominicana vs. Corea del Sur

Para no perderte el choque entre República Dominicana y Corea del Sur por cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 este viernes 13 de marzo a partir de las 6:30 p.m. ET , puedes seguir estos pasos sencillos desde el territorio dominicano:

Sintoniza TV abierta

Enciende tu televisor y selecciona el Canal 10 de Teleantillas en tu señal aérea o de cable.

Verifica con tu cableoperador que el canal esté activo en tu plan básico, algo habitual en la mayoría de sistemas de TV por suscripción del país.

Revisa el horario oficial del partido

El juego está pautado para el viernes 13 de marzo a partir de las 6:30 p.m. ET.

Llega con anticipación para seguir las alineaciones, comentarios previos y el ambiente en el LoanDepot Park en Miami, sede del encuentro.

Activa el streaming de Béisbol Play

Ingresa a la web oficial de Béisbol Play o descarga la app en tu dispositivo móvil o Smart TV.

Crea tu cuenta, compra el pase de temporada que incluye el Clásico Mundial 2026 y selecciona el juego República Dominicana vs. Venezuela en la sección de partidos en vivo.

Elige tu pantalla favorita

Béisbol Play permite conectar hasta tres dispositivos en simultáneo, por lo que puedes ver el partido en el televisor principal y, al mismo tiempo, seguir jugadas o estadísticas desde tu móvil o tablet.

Esto facilita compartir la experiencia con familia y amigos, sin perder la comodidad del hogar ni la calidad de la transmisión.

Fecha, horarios, TV y online para ver Rep. Dominicana vs. Corea del Sur

Día del partido: viernes 13 de marzo de 2026.

Hora del primer lanzamiento:

6:30 p.m. ET = 5:30 p.m. en CDMX / 7:30 p.m. en República Dominicana / 6:30 p.m. en Miami y Nueva York (mismo huso).

Estadio: loanDepot park, Miami, Florida.

Fase: cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026.