¡El “Plátano Power” está más encendido que nunca en Miami! Tras aplastar a Nicaragua con una ofensiva imparable, la República Dominicana se prepara para chocar contra los Países Bajos en un duelo crucial del Grupo D. Si buscas dónde ver Rep. Dominicana vs. Países Bajos EN VIVO, la cita es el domingo 8 de marzo en el LoanDepot Park de Miami. ¡No te pierdas ni un solo batazo de Vladimir Guerrero Jr. y las estrellas de Quisqueya en esta nueva jornada del Clásico Mundial de Béisbol 2026!

Para los fanáticos dominicanos, la mejor opción es sintonizar Canal 10 de Teleantillas EN VIVO GRATIS por televisión abierta. Si prefieres la comodidad de tus dispositivos móviles, puedes seguir el encuentro a través de Béisbol Play Online desde cualquier lugar. Aunque el historial histórico entre ambas naciones está empatado con cuatro victorias por bando, los pronósticos favorecen hoy a la artillería pesada dominicana. ¡Prepárate para una tarde llena de adrenalina donde cada out cuenta para asegurar el liderato del grupo!

¿Cómo ver Canal 10 de Teleantillas, Rep. Dominicana vs. Países Bajos por TV abierta?

En República Dominicana, el partido de la novena quisqueya contra su similar neerlandés por la jornada inaugural del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol se transmite en señal abierta por:

VTV Canal 32 (abierta).

Teleantillas Canal 10 (abierta: “Canal 10 de Teleantillas”).

Coral Canal 39 (abierta).

¿Cómo ver Rep. Dominicana vs. Países Bajos por streaming online vía Béisbol Play?

Béisbol Play (https://www.beisbolplay.com) es una de las plataformas oficiales para ver el juego República Dominicana vs. Países Bajos por la Ronda 1 del Pool D del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en streaming, principalmente para Latinoamérica. Otras alternativas son ESPN, Disney+ Premium y otras señales según el país.

Otros canales y servicios por país para ver Rep. Dominicana vs. Países Bajos por el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Además de Teleantillas 10 y Béisbol Play, el partido República Dominicana vs. Países Bajos por la jornada inaugural del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2026:

Estados Unidos : FOX Sports (FOX, FS1, FS2) y FOX Deportes; streaming por FOX App, Fubo y Tubi, según la nota.

: FOX Sports (FOX, FS1, FS2) y FOX Deportes; streaming por FOX App, Fubo y Tubi, según la nota. México : ESPN, Imagen TV (Canal 9) y Disney+ / ViX

: ESPN, Imagen TV (Canal 9) y Disney+ / ViX Resto de Latinoamérica: ESPN y Disney+ Premium; también 1Baseball Network y Béisbol Play en algunos casos.

Datos clave del partido Rep. Dominicana vs. Países Bajos por el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Torneo: Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Partido: República Dominicana vs. Países Bajos (fase de grupos / Grupo D, jornada inicial).

Fecha: Domingo, 8 de marzo de 2026.

Estadio: loanDepot Park, Miami, Florida (Estados Unidos).