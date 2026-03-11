¡El duelo de invictos paraliza Miami! Si buscas dónde ver República Dominicana vs. Venezuela EN VIVO, no te pierdas el choque estelar por el liderato del Pool D en el loanDepot Park este miércoles 11 de marzo a las 9:00 PM hora de Santo Domingo y Caracas / 8:00 PM ET / 5:00 PM PT . La transmisión para la comunidad hispana estará disponible a través de Canal 10 de Teleantillas y Televen en señal abierta, además de la plataforma Béisbol Play Online para disfrutar de cada jugada en directo desde cualquier dispositivo. Sintoniza el juego de pelota y no te quedes fuera de esta batalla de titanes que define quién manda en el grupo de la muerte.

Ambas novenas llegan con récord de 3-0 y el boleto a cuartos de final asegurado, pero hoy se juegan el honor y el cruce contra Corea, evitando al temible Japón. Con estrellas como Ronald Acuña Jr., quien viene de brillar ante Nicaragua, y Fernando Tatis Jr., tras su histórico grand slam contra Israel, este “Clásico del Caribe” promete emociones de alto voltaje.

¿Cómo ver Canal 10 de Teleantillas, Rep. Dominicana vs. Venezuela por TV abierta?

En República Dominicana, el encuentro de la novena quisqueya contra su similar venezolana por el Juego 10 del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2026 se transmite en señal abierta por:

VTV Canal 32 (abierta).

Teleantillas Canal 10 (abierta: “Canal 10 de Teleantillas”).

Coral Canal 39 (abierta).

¿Cómo ver Rep. Dominicana vs. Venezuela por streaming online vía Béisbol Play?

Béisbol Play (https://www.beisbolplay.com) es una de las plataformas oficiales para ver el partido República Dominicana vs. Países Bajos por el Juego 10 del Pool D del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en streaming, principalmente para Latinoamérica. Otras alternativas son ESPN, Disney+ Premium y otras señales según el país.

Otros canales y servicios por país para ver Rep. Dominicana vs. Venezuela por el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Además de Teleantillas 10 y Béisbol Play, el partido República Dominicana vs. Venezuela por el Juego 10 del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2026:

Estados Unidos : FOX Sports (FOX, FS1, FS2) y FOX Deportes; streaming por FOX App, Fubo y Tubi, según la nota.

: FOX Sports (FOX, FS1, FS2) y FOX Deportes; streaming por FOX App, Fubo y Tubi, según la nota. México : ESPN, Imagen TV (Canal 9) y Disney+ / ViX

: ESPN, Imagen TV (Canal 9) y Disney+ / ViX Resto de Latinoamérica: ESPN y Disney+ Premium; también 1Baseball Network y Béisbol Play en algunos casos.

Datos clave del partido Rep. Dominicana vs. Venezuela por el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Torneo: Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Partido: República Dominicana vs. Países Bajos (fase de grupos / Grupo D, jornada inicial).

Fecha: Miércoles, 11 de marzo de 2026.

Estadio: loanDepot Park, Miami, Florida (Estados Unidos).