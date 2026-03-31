Bolivia e Irak se citan con la historia para definir al último pasajero rumbo a la Copa Mundial de Fútbol 2026. En un duelo a todo o nada, ambas selecciones se medirán este martes 31 de marzo sobre el césped del Estadio BBVA, en Guadalupe (Monterrey), con el país entero en vilo. El pitazo inicial está programado para las 23:00 horas de La Paz (11 p.m. ET / 8 p.m. PT) y marcará el desenlace de un repechaje límite que entregará el boleto final a la máxima cita del balompié mundial.

¿Quieres ver el Bolivia–Irak GRATIS en tu televisor Smart TV, PC, tablet o teléfono celular? La transmisión oficial para el público boliviano estará a cargo de Red Uno en todo el territorio nacional. En este artículo te explicamos los números de los canales y las opciones de streaming para verlo en el país.

¿Dónde ver RED UNO EN VIVO, Bolivia vs. Irak por el repechaje a la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El canal Red Uno se emite en vivo y en directo por señal abierta y a través de distintos cableoperadores. A continuación, los canales que debes marcar para ver el Bolivia vs. Irak por el repechaje a la Copa Mundial de la FIFA 2026:

En señal abierta

Canal 2 de Sucre

Canal 2 de Potosí

Canal 9 de Cochabamba

Canal 11 de La Paz

Canal 11 de Tarija

Canal 13 de Trinidad (Beni)

Canal 13 de Santa Cruz de la Sierra

En TDT / señal digital abierta (TDA)

Canal 9.1 de Cochabamba

Canal 11.1 de La Paz

Canal 13.1 de Santa Cruz

En satélite / plataformas FTA (Tupac Katari y similares)

En listas FTA suele aparecer como “Red UNO” alrededor del canal 8 dentro del paquete de señales bolivianas libres al aire.

En cableoperadores (revisar guía de programación):

Tigo

Entel

Cotas

Comteco

¿Cómo ver el canal Red Uno EN VIVO ONLINE por Internet y streaming?

Red Uno se encuentra disponible en streaming de forma gratuita para todo el público de Bolivia en diferentes alternativas:

Desde RedUno.com.bo (PC o celular)

Abre tu navegador (Chrome, Firefox, Safari, etc.) en tu PC o smartphone.

Escribe la dirección: www.reduno.com.bo y presiona Enter.

En el menú principal, busca y haz clic en “Señal en vivo” (a veces aparece también dentro de la sección “Play”).

Si estás en https://www.reduno.com.bo/play, verás la opción “Señal en vivo” arriba de la lista de programas; haz clic allí.

Espera a que cargue el reproductor; si aparece un botón de play, presiónalo para iniciar la transmisión.

Si no se reproduce, desactiva temporalmente tu bloqueador de anuncios o permite contenido multimedia en el sitio y recarga la página.

Ejemplo: en la sección Red Uno Play también puedes entrar directamente a programas como “La Gran Batalla” en VOD, pero para ver el canal en directo siempre elige “Señal en vivo”.

App oficial Red Uno (Android y iOS)

Abre la tienda de aplicaciones de tu celular: Play Store (Android) o App Store (iPhone).

En el buscador escribe: “Red Uno de Bolivia” o “Red Uno Play”.

Selecciona la app oficial “Red UNO de Bolivia” y pulsa en “Instalar” o “Obtener”.

Una vez instalada, abre la app y acepta los permisos básicos de notificaciones o uso de datos si lo solicita.

Dentro de la app, entra a la sección “Vivo” o “Señal en vivo” para ver el canal en directo desde tu celular o tablet.

Horarios, TV y cómo ver en vivo Bolivia vs. Irak por el repechaje al Mundial 2026

Día: Martes 31 de marzo de 2026

Evento: Repechaje a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Partido: Bolivia vs. Irak

Hora: 23:00 de La Paz

Canal: RED Uno

Streaming: RedUno.com.bo

Estadio BBVA de Guadalupe, Monterrey (México)