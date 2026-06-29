Piero Hatto
Piero Hatto

Un duelo en donde la historia guaraní puede dejar su huella en este Mundial 2026. Este lunes 29 de junio, mira el partido de por la señal de GEN (Canal 12), a partir de las 17:30 horas Asunción, en lo que será el juego de los 16avos de final del torneo. La selección que dirige Gustavo Alfaro no llega como favorita a este encuentro, pero podría encontrar en su defensa el arma clave para derrotar al poderío teutón, que viene de caer ante Ecuador en la fecha final de la fase de grupos.

Mira la señal del Canal 12 de GEN para seguir el partido de Paraguay vs. Alemania en vivo y en directo, este lunes 29 de junio, por la ronda de 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT)
Mira la señal del Canal 12 de GEN para seguir el partido de Paraguay vs. Alemania en vivo y en directo, este lunes 29 de junio, por la ronda de 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT)
/ Piero Hatto

¿Dónde ver GEN EN VIVO, Paraguay vs. Alemania por el Mundial 2026?

GEN será una de las señales encargadas de transmitir el partido entre Paraguay vs. Alemania por la ronda de dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026. La cobertura estará disponible mediante los principales operadores de televisión del país y una amplia red de cableoperadores regionales.

Canales nacionales de GEN

OperadorCanal
Tigo TVCanal 12 SD / 612 HD
Tigo DTHCanal 12 SD
Personal TVCanal 12 SD
FlowCanal 12 HD
Claro DTHCanal 16 HD
Claro IPTVCanal 16 HD
Copaco IPTVCanal 8 HD

Alto Paraná

CiudadOperadorCanal
Minga GuazúTV2 S.A.Canal 62
Santa RitaCable Santa RitaCanal 53 analógico / 11 digital
HernandariasTV H S.A.Canal 76 digital
Juan León MallorquínKaarendyCanal 10
HernandariasK.T.C MultimediaCanal 33

Amambay

CiudadOperadorCanal
Pedro Juan CaballeroFrontera Multicanal TV CableCanal 16
Pedro Juan CaballeroGosi TV CableCanal 26

Caaguazú

CiudadOperadorCanal
CaaguazúCable Color CaaguazúCanal 57
Coronel OviedoTV Max CableCanal 53
J.E. EstigarribiaSatelital CablevisiónCanal 43
Santa Rosa del MbutuyTV Única MbutuyCanal 15
CaaguazúTV Cable S.A.Canal 21
CaaguazúTalmec CaaguazúCanal 42

Caazapá

CiudadOperadorCanal
San Juan NepomucenoPunto MasterCanal 5
CaazapáCVC Imagen y ColorCanal 16
YutyIta KaruCanal 3

Central

CiudadOperadorCanal
ItáInter Cable ItáCanal 40 analógico / 18 digital

Concepción

CiudadOperadorCanal
ConcepciónNorte Cable VisiónCanal 2 analógico / 606 digital
Yby YaúCable Visión de Yby YaúCanal 18
LoretoLoreto Cable VisiónCanal 7
BelénBelén Cable VisiónCanal 9
ArroyitoArroyito Cable Visión ACVCanal 15
HorquetaHorqueta Cable VisiónCanal 12
VallemíCable Visión VallemíCanal 11

Argentina

CiudadOperadorCanal
Resistencia (Chaco)GigaredCanal 33.6
CorrientesGigaredCanal 33.6
Posadas (Misiones)GigaredCanal 33.6

¿Cómo ver GEN EN VIVO Online para seguir Paraguay vs. Alemania?

Los aficionados también podrán seguir el partido mediante las plataformas digitales y servicios de televisión que incluyen la señal de GEN. Dependiendo del operador contratado, será posible acceder a la transmisión desde teléfonos móviles, computadoras, tabletas y Smart TV compatibles.

Dispositivos compatibles

  • Android
  • iPhone
  • iPad
  • Tablets Android
  • Smart TV Samsung
  • Smart TV LG
  • Android TV
  • Google TV
  • Chromecast
  • Apple TV
  • Computadoras Windows y Mac

Horario, TV y dónde ver en vivo Paraguay vs. Alemania por el Mundial de Fútbol 2026

  • Fecha: Lunes 29 de junio de 2026
  • Partido: Paraguay vs. Alemania por dieciseisavos de final del Mundial de Fútbol 2026
  • Hora: 17:30 horas Asunción
  • Canal TV: GEN
  • Streaming: GEN Sitio web oficial
  • Estadio: Gillette Stadium de Boston, Estados Unidos
GEN, TRECE, CANAL 13, DIRECTV, TiGo Sports, Unicanal EN VIVO — ver partido Paraguay vs. Alemania por TV y Online | Mundial 2026 | VIDEO
Paraguay y Alemania se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este lunes 29 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusettss. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de GEN (Canal 12), Trece (Canal 13), Unicanal, Popu TV, GOL Caracol, Canal RCN, TUDN, TV Azteca 7, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE PREMIER PY EN X DE @premier_py)
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