Nicaragua y Venezuela sostendrán uno de los mejores juegos de la cuarta entrada del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2026. Ambas selecciones estarán frente a frente este lunes 9 de marzo, a partir de las 17:00 horas de Managua (7 p.m. ET / 4 p.m. PT) , desde el LoanDepot Park de Miami, Florida. ¿Quieres ver el duelo en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial en nicaragua estará disponible de forma gratuita en señal abierta a través de Viva Nicaragua (Canal 13). Aquí te contamos todos los detalles.

¿Cómo ver Canal 13 EN VIVO GRATIS, Nicaragua vs. Venezuela por TV abierta?

En Nicaragua, el duelo entre la Selección Pinolera y Venezuela por la cuarta entrada del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2026 está anunciado como transmisión exclusiva de Viva Nicaragua – Canal 13 en señal abierta. Esta televisora se encargará de transmitir los juegos de la selección en el prestigioso torneo pelotero de forma gratuita.

TV abierta en Nicaragua : Se recibe como Canal 13 en la grilla de televisión abierta analógica/digital en todo el territorio nacional.

: Se recibe como Canal 13 en la grilla de televisión abierta analógica/digital en todo el territorio nacional. Sitio web oficial : El canal indica que también transmite contenido en línea a través de su página web oficial (vivanicaragua.com.ni), donde suelen promocionar sus transmisiones en vivo.​

: El canal indica que también transmite contenido en línea a través de su página web oficial (vivanicaragua.com.ni), donde suelen promocionar sus transmisiones en vivo.​ Redes sociales: Desde su página oficial de Facebook “Viva Nicaragua - Canal Trece” comparten enlaces y accesos a transmisiones en directo y programas especiales.

¿Cómo ver Viva Nicaragua Canal 13 EN VIVO GRATIS, Nicaragua vs. Venezuela vía online?

Viva Nicaragua – Canal 13 cuenta con una opción gratuita para reproducir sus transmisiones online a través de YouTube. Aquí podrás seguir todas las incidencias del juego Nicaragua vs. Venezuela por la cuarta entrada del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Ficha del partido Nicaragua vs. Venezuela Dominicana por el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Partido : Nicaragua vs. Venezuela

: Nicaragua vs. Venezuela Instancia : Cuarta entrada del Clásico Mundial de Béisbol 2026

: Cuarta entrada del Clásico Mundial de Béisbol 2026 Fecha : Lunes, 9 de marzo de 2026

: Lunes, 9 de marzo de 2026 Hora : 17;00 horas de Managua (7 p.m. ET / 4 p.m. PT)

: 17;00 horas de Managua (7 p.m. ET / 4 p.m. PT) TV / Streaming : Viva Nicaragua Canal 13 (Nicaragua) / VTV32, Teleantillas 10 y Coral 39 (República Dominicana)

: Viva Nicaragua Canal 13 (Nicaragua) / VTV32, Teleantillas 10 y Coral 39 (República Dominicana) Estadio: LoanDepot Park de Miami, Florida (Estados Unidos)