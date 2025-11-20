El nombre de Inna Moll, la representante de Miss Chile, retumba en las imponentes paredes del Impact Arena de Tailandia. Su presencia ha encendido la emoción y las expectativas, perfilándola como una de las grandes favoritas para alzarse con la corona —tras Cecilia Bolocco en 1987— y suceder a la danesa Victoria Kjær Theilvig, Miss Universo 2024. Este jueves 20 de noviembre, desde las 21:00 horas de Santiago, el mundo volverá a detenerse ante el espectáculo más grandioso de la belleza y la elegancia: la final del Miss Universo 2025, transmitida en vivo y de forma gratuita por Canal 13.
Inna Moll, cuyo nombre real es María Ignacia Moll Bilbao, es una modelo, influencer y creadora de contenido chilena de 28 años, nacida en Santiago y criada en Vitacura, que fue coronada Miss Universo Chile 2025 para representar al país en el certamen mundial en Tailandia. Con una carrera en el modelaje que comenzó a los 8 años y se profesionalizó a los 18, ha trabajado en pasarelas y campañas en Estados Unidos, México y Europa, al mismo tiempo que construyó una poderosa comunidad digital con cientos de miles de seguidores en YouTube e Instagram.
Además de su faceta mediática, Inna se ha posicionado como una figura que promueve la autenticidad, la disciplina y el aprendizaje a través de los desafíos, valores que la han acompañado en su salto desde las redes sociales a los grandes escenarios de la belleza internacional. Su candidatura al Miss Universo surgió en gran parte por el impulso de sus seguidores, que la instalaron como favorita, y ella la asumió como una oportunidad para representar a la mujer chilena contemporánea: independiente, trabajadora y conectada con causas sociales y ambientales.
¿Dónde ver Canal 13 EN VIVO, la final del Miss Universo 2025 en Chile?
La final del Miss Universo 2025 se podrá ver GRATIS en señal abierta en Chile a través del Canal 13 de Santiago, TDT y en cableoperadores como VTR, DIRECTV, Movistar, Claro TV, Zapping, TuVes, Entel, Mundo y GTD/Telsur en los siguientes canales.
Horario, TV y dónde ver en vivo Miss Universo 2025 en Chile
- Fecha: Jueves 20 de noviembre de 2025
- Evento: Miss Universo 2025
- Miss México: Fátima Bosch
- Hora: 21:00 de Santiago
- TV: Canal 13
- Lugar: Impact Arena de Pak Kret, en Bangkok (Tailandia)