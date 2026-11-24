Dominga López representa a Chile en la 75.ª edición de Miss Universo 2026 en San Juan, Puerto Rico, donde se perfila como una de las grandes favoritas para convertirse en la sucesora a la corona de la mexicana Fátima Bosch. La periodista, modelo y actriz viñamarina ya completó las instancias clasificatorias previas en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido popularmente como “Choliseo”. Desde cualquier parte del país chileno, podrás seguir la cobertura por la señal de Canal 13 en vivo y en directo, además por 13GO.
El sábado 21 de noviembre desfiló con un diseño plateado inspirado en la Gaviota de Platino del Festival de Viña del Mar, sosteniendo incluso la estatuilla original facilitada por el municipio de su ciudad natal. El domingo 22 de noviembre destacó en la pasarela de traje de baño —en tonos azules con detalles plateados y capa blanca— y en el desfile de gala con un vestido corte sirena de la firma tailandesa Manirat, inspirado en el cielo nocturno.
Dónde ver Canal 13 en vivo online, Miss Universo 2026 con Dominga López de Chile
La señal de Teletrece se encuentra disponible por señal abierta (Canal 13) y los servicios de cable de Tu Ves, Zapping TV, Entel, Claro TV, GTD/Telsur, Movistar TV, VTR y DirecTV. Consulta, aquí las señales:
Cable
- VTR: 22/713
- DirecTV: 152/1152
- Movistar: 122/813
- Claro: 56/556
- Zapping: 22
- TuVes HD: 58
- Entel: 67
- Mundo: 17/517GTD/
- Telsur: 22/28/813
Abierto
- 13 (Santiago)
TDT
- 13.1 (Santiago)
- 8.1 (Arica)
- 8.1 (Iquique)
- 13.1 (Antofagasta)
- 11.1 (Copiapó)
- 13.1 (La Serena-Coquimbo)
- 9.1 (Monte Patria)
- 8.1 (San Felipe-Los Andes)
- 9.1 (La Calera-Quillota)
- 8.1 (Gran Valparaíso)
- 10.1 (San Antonio)
- 8.1 (Rancagua)
- 5.1 (San Fernando)
- 8.1 (Talca)
- 13.1 (Chillán)
- 5.1 (Gran Concepción)
- 10.1 (Angol)
- 4.1 (Temuco)
- 9.1 (Villarrica)
- 12.1 (Valdivia)
- 9.1 (Osorno)
- 13.1 (Puerto Montt)
- 6.1 (Coyhaique)
- 9.1 (Punta Arenas)