Dominga López representa a Chile en la 75.ª edición de Miss Universo 2026 en San Juan, Puerto Rico, donde se perfila como una de las grandes favoritas para convertirse en la sucesora a la corona de la mexicana Fátima Bosch. La periodista, modelo y actriz viñamarina ya completó las instancias clasificatorias previas en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido popularmente como “Choliseo”. Desde cualquier parte del país chileno, podrás seguir la cobertura por la señal de Canal 13 en vivo y en directo, además por 13GO.

El sábado 21 de noviembre desfiló con un diseño plateado inspirado en la Gaviota de Platino del Festival de Viña del Mar, sosteniendo incluso la estatuilla original facilitada por el municipio de su ciudad natal. El domingo 22 de noviembre destacó en la pasarela de traje de baño —en tonos azules con detalles plateados y capa blanca— y en el desfile de gala con un vestido corte sirena de la firma tailandesa Manirat, inspirado en el cielo nocturno.

Dónde ver Canal 13 en vivo online, Miss Universo 2026 con Dominga López de Chile

La señal de Teletrece se encuentra disponible por señal abierta (Canal 13) y los servicios de cable de Tu Ves, Zapping TV, Entel, Claro TV, GTD/Telsur, Movistar TV, VTR y DirecTV. Consulta, aquí las señales:

Cable

VTR: 22/713

DirecTV: 152/1152

Movistar: 122/813

Claro: 56/556

Zapping: 22

TuVes HD: 58

Entel: 67

Mundo: 17/517GTD/

Telsur: 22/28/813

Abierto

13 (Santiago)

TDT

13.1 (Santiago)

8.1 (Arica)

8.1 (Iquique)

13.1 (Antofagasta)

11.1 (Copiapó)

13.1 (La Serena-Coquimbo)

9.1 (Monte Patria)

8.1 (San Felipe-Los Andes)

9.1 (La Calera-Quillota)

8.1 (Gran Valparaíso)

10.1 (San Antonio)

8.1 (Rancagua)

5.1 (San Fernando)

8.1 (Talca)

13.1 (Chillán)

5.1 (Gran Concepción)

10.1 (Angol)

4.1 (Temuco)

9.1 (Villarrica)

12.1 (Valdivia)

9.1 (Osorno)

13.1 (Puerto Montt)

6.1 (Coyhaique)

9.1 (Punta Arenas)

La gran final del Miss Universo 2026 se celebra HOY, martes 24 de noviembre, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, donde 116 candidatas competirán por la corona de la 75.ª edición del certamen internacional de belleza y buscarán suceder a la mexicana Fátima Bosch, última reina de belleza y Miss Universo 2025. Entre las principales favoritas para conquistar el título destacan Luren Márquez (Perú), Clara Vegas (Venezuela), María Alejandra López (Colombia), María Vargas (México), Marcella Kozinski (Brasil), Jennifer Barreto (Puerto Rico), Beatrice Millan-Windorski (Filipinas) y Justus Kelley (Estados Unidos). La Transmisión del Miss Universo 2026 EN VIVO, GRATIS y ONLINE podrá seguirse en Estados Unidos por Telemundo y Peacock, mientras que en Latinoamérica estará disponible mediante Telemundo Internacional y Universal+, además de las señales nacionales de Venevisión (Venezuela), Canal 21 (El Salvador), Mega TV (Chile) y Ecuavisa (Ecuador), según la disponibilidad de cada mercado, para conocer quién será coronada como la nueva Miss Universo. (VIDEO DE X: @Telemundo)