Los octavos de final del Mundial 2026 presentan un choque de alto nivel entre Inglaterra y México, dos selecciones que buscarán un lugar entre los ocho mejores del torneo. El encuentro promete emociones de principio a fin, con la presencia de figuras de talla internacional.

Para quienes deseen seguir el partido desde Sudamérica y otros países de la región, DIRECTV ofrecerá la transmisión EN VIVO a través del Canal 1610, además de su plataforma de streaming DGO, que permite ver el compromiso desde cualquier lugar con acceso a internet. A continuación, conoce todas las opciones para seguir el duelo en vivo.

¿Cómo ver Inglaterra vs. México EN VIVO por el Canal 1610 de DIRECTV y DGO Online?

El partido entre Inglaterra y México podrá verse a través del Canal 1610 de DIRECTV (Fútbol TV), señal habilitada para la cobertura del Mundial 2026 y disponible para los clientes del operador de televisión satelital.

Además, quienes prefieran seguir el compromiso por internet podrán hacerlo mediante DGO, el servicio de streaming de DIRECTV, compatible con múltiples dispositivos.

Estas son las principales opciones para ver Inglaterra vs. México EN VIVO:

Canal 1610 (Fútbol TV) en la parrilla de DIRECTV.

en la parrilla de DIRECTV. DGO desde la aplicación oficial para Android y iPhone.

desde la aplicación oficial para Android y iPhone. DGO en Smart TV compatibles.

en Smart TV compatibles. Desde computadoras mediante navegadores web.

En tablets y otros dispositivos móviles.

A través de dispositivos de streaming compatibles con la aplicación de DGO.

Para acceder a la transmisión es necesario contar con una suscripción activa a DIRECTV o DGO, según la modalidad disponible en cada país.

Horarios de Inglaterra vs. México por país

El partido entre Inglaterra y México se jugará este domingo 5 de julio por los octavos de final del Mundial 2026.