No te lo puedes perder. Atlas y Chivas de Guadalajara se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 7 de marzo (7:05 p.m. CDMX, 8:05 p.m. ET) en el Estadio Jalisco de Guadalajara , en un partido válido por la fecha 10 del Clausura 2026 de la Liga MX. Es un encuentro sumamente importante para El Rebaño, que está peleando en la parte superior de la tabla de posiciones junto a equipos como Cruz Azul y Toluca.

¿Dónde ver Las Estrellas (Canal 2) EN VIVO, Atlas vs. Chivas por la jornada 10 del Clausura 2026?

El Canal de Las Estrellas se encuentra disponible en los servicios de cable de TotalPlay, Dish, Izzi, SKY, Star TV y TotalPlay. Aquí tienes los respectivos canales para que puedas disfrutar del partido entre América y Toluca por la final del Torneo Clausura 2025.

Canal 2 de señal abierta

Canal 2 de TotalPlay

Canal 102 de Dish

Canal 102 de Izzi

Canal 102 de Star TV

Canal 1102 de SKY

¿Cómo ver Atlas vs. Chivas EN VIVO ONLINE por Streaming?

Si deseas mirar el partido Atlas vs. Chivas de Guadalajara en streaming, necesitas contratar ViX Premium:

Atlas vs. Chivas: fecha, hora, canales TV y dónde juegan

Día: Sábado 7 de marzo de 2025

Horario: 19:05 del Tiempo de CDMX

TV: Las Estrellas (Canal 2)

Streaming: ViX Premium

Estadio Jalisco, Guadalajara