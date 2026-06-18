Después de su triunfo ante Sudáfrica, México buscará asegurar su clasificación a la siguiente ronda de la Copa Mundial FIFA 2026 este jueves 18 de junio a las 9 pm ET / 7 pm Tiempo del Centro de CDMX / 6 pm PT frente a Corea del Sur en el imponente Estadio Akron de Guadalajara, en un duelo de pronóstico reservado válido por el Grupo A del torneo, el primero con 48 selecciones participantes y tres países anfitriones.
Millones de aficionados seguirán el desempeño del Tri desde distintos rincones del país. Para quienes buscan dónde ver el partido México vs. Corea del Sur EN VIVO y GRATIS, Canal 2 de Las Estrellas encabezará la cobertura en televisión abierta, mientras que ViX y las plataformas digitales de TelevisaUnivision ofrecerán alternativas online para seguir cada minuto desde computadoras, teléfonos móviles y Smart TV. A continuación, consulta los canales, horarios y opciones de transmisión para no perderte el juego de la selección mexicana en el Mundial 2026.
TL;DR del México vs. Corea del Sur por la Copa Mundial 2026
- 📅 Partido: México vs. Corea del Sur
- 🏆 Competición: Copa Mundial FIFA 2026
- 📍 Lugar: Estadio Akron (nombrado como Estadio Guadalajara por FIFA para el torneo)
- 📺 TV abierta: Canal 2 de Las Estrellas
- 💻 Streaming: ViX
- 🕒 Hora: 7:00 p.m. (Tiempo del Centro de México)
¿Dónde ver Canal 2 de Las Estrellas EN VIVO, México vs. Corea del Sur por el Mundial 2026?
Las Estrellas será una de las principales señales encargadas de transmitir los partido de la selección mexicana en el Mundial 2026 para todo México mediante televisión abierta y operadores de televisión de paga.
La cobertura incluirá la previa del encuentro, análisis, alineaciones confirmadas y todos los detalles del estreno mundialista de la selección mexicana.
Los aficionados podrán encontrar la señal de Las Estrellas en los siguientes canales:
|Servicio
|Canal
|Señal abierta
|Canal 2 / Canal 2.1 digital
|Izzi
|Canal 102 HD
|SKY
|Canal 1102 HD (también disponible como Canal 102)
|Dish
|Canal 102 HD / Canal 602 HD (según la región)
|Star TV
|Canal 102 HD
|Totalplay
|Canal 102 HD / Canal 182
¿Cómo ver Canal 2 de Las Estrellas EN VIVO, México vs. Corea del Sur por el Mundial 2026 en Internet?
Además de la televisión tradicional, el partido también podrá seguirse mediante plataformas digitales compatibles con dispositivos móviles, computadoras y televisores inteligentes.
Opciones para ver México vs. Corea del Sur online
- ViX
- Sitio web de Las Estrellas
- Aplicaciones de TelevisaUnivision
- Navegadores web compatibles
¿En qué dispositivos puedo ver México vs. Corea del Sur online?
La transmisión digital estará disponible en:
- Samsung Smart TV
- LG Smart TV
- Android TV
- Google TV
- Apple TV
- Roku
- Fire TV Stick
- Chromecast
- Android
- iPhone
- iPad
- Computadoras Windows y Mac
Horarios de México vs. Corea del Sur por el grupo A del Mundial 2026
|País
|Horario
|México
|7:00 p.m.
|Estados Unidos (ET)
|9:00 p.m.
|Estados Unidos (PT)
|6:00 p.m.
|Colombia
|8:00 p.m.
|Perú
|8:00 p.m.
|Ecuador
|8:00 p.m.
|Chile
|9:00 p.m.
|Bolivia
|9:00 p.m.
|Venezuela
|9:00 p.m.
|Argentina
|10:00 p.m.
|Uruguay
|10:00 p.m.
|España
|3:00 a.m. del 19/06
Horario, TV y dónde ver EN VIVO el México vs. Corea del Sur por el Mundial 2026
|Dato
|Información
|Partido
|México vs. Corea del Sur
|Competición
|Copa Mundial FIFA 2026
|Grupo A
|México, Sudáfrica, República Checa y Corea del Sur
|Fecha
|18 de junio de 2026
|Hora
|7:00 p.m. (Centro de México)
|TV abierta
|Canal 2 de Las Estrellas
|Streaming
|ViX
|Estadio
|Estadio Akron
|Ciudad
|Guadalajara
|Dirección
|Cto. J.V.C. 2800, El Bajío, 45014 Zapopan, Jal. (México)
|Capacidad
|46,355 espectadores
FAQ: Preguntas frecuentes sobre el México vs. Corea del Sur en Canal de Las Estrellas
¿Dónde ver México vs. Corea del Sur EN VIVO en México?
El partido será transmitido por Canal 2 de Las Estrellas y plataformas digitales de TelevisaUnivision.
¿Qué canal es Las Estrellas en señal abierta?
Canal 2 y Canal 2.1 digital en gran parte del territorio mexicano.
¿Cómo ver Las Estrellas por internet?
A través de ViX, el sitio web oficial de Las Estrellas y aplicaciones compatibles.
¿A qué hora juega México vs. Corea del Sur?
El encuentro comenzará a la 7:00 p.m. del Tiempo del Centro de México.
¿Dónde se juega el partido México vs. Corea del Sur por el Mundial 2026?
En el Estadio Akron de Guadalajara.