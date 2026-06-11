La espera terminó. Después de años de preparación, México será el encargado de inaugurar la Copa Mundial FIFA 2026 frente a Sudáfrica en el histórico Estadio Azteca, un escenario que volverá a colocarse en el centro del fútbol internacional. El encuentro abrirá oficialmente el Grupo A y marcará el comienzo de una edición sin precedentes del torneo, la primera con 48 selecciones y tres países anfitriones.
Millones de aficionados seguirán el debut del Tri desde distintos rincones del país. Para quienes buscan dónde ver el partido EN VIVO y GRATIS, Canal 2 de Las Estrellas encabezará la cobertura en televisión abierta, mientras que ViX y las plataformas digitales de TelevisaUnivision ofrecerán alternativas online para seguir cada minuto desde computadoras, teléfonos móviles y Smart TV. A continuación, consulta los canales, horarios y opciones de transmisión para no perderte el arranque del Mundial 2026.
TL;DR del México vs. Sudáfrica por la Copa Mundial 2026
- 📅 Partido: México vs. Sudáfrica
- 🏆 Competición: Copa Mundial FIFA 2026
- 📍 Estadio: Estadio Azteca
- 📺 TV abierta: Canal 2 de Las Estrellas
- 💻 Streaming: ViX
- 🕒 Hora: 1:00 p.m. (Tiempo del Centro de México)
¿Dónde ver Canal 2 de Las Estrellas EN VIVO, México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026?
Las Estrellas será una de las principales señales encargadas de transmitir el partido inaugural del Mundial 2026 para todo México mediante televisión abierta y operadores de televisión de paga.
La cobertura incluirá la previa del encuentro, análisis, alineaciones confirmadas y todos los detalles del estreno mundialista de la selección mexicana.
Los aficionados podrán encontrar la señal de Las Estrellas en los siguientes canales:
|Servicio
|Canal
|Señal abierta
|Canal 2 / Canal 2.1 digital
|Izzi
|Canal 102 HD
|SKY
|Canal 1102 HD (también disponible como Canal 102)
|Dish
|Canal 102 HD / Canal 602 HD (según la región)
|Star TV
|Canal 102 HD
|Totalplay
|Canal 102 HD / Canal 182
¿Cómo ver Canal 2 de Las Estrellas EN VIVO, México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026 en Internet?
Además de la televisión tradicional, el partido también podrá seguirse mediante plataformas digitales compatibles con dispositivos móviles, computadoras y televisores inteligentes.
Opciones para ver México vs. Sudáfrica online
- ViX
- Sitio web de Las Estrellas
- Aplicaciones de TelevisaUnivision
- Navegadores web compatibles
¿En qué dispositivos puedo ver México vs. Sudáfrica online?
La transmisión digital estará disponible en:
- Samsung Smart TV
- LG Smart TV
- Android TV
- Google TV
- Apple TV
- Roku
- Fire TV Stick
- Chromecast
- Android
- iPhone
- iPad
- Computadoras Windows y Mac
Horarios de México vs. Sudáfrica por el grupo A del Mundial 2026
|País
|Horario
|México
|1:00 p.m.
|Estados Unidos (ET)
|3:00 p.m.
|Estados Unidos (PT)
|12:00 p.m.
|Colombia
|2:00 p.m.
|Perú
|2:00 p.m.
|Ecuador
|2:00 p.m.
|Chile
|3:00 p.m.
|Argentina
|4:00 p.m.
|Uruguay
|4:00 p.m.
|España
|9:00 p.m.
México abre una nueva era mundialista en el Estadio Azteca
El conjunto mexicano afrontará el partido inaugural con la responsabilidad de representar al país anfitrión ante una selección sudafricana que intentará comenzar con buen pie su participación en el Grupo A.
La zona también está integrada por Corea del Sur y República Checa, por lo que los tres puntos en juego podrían tener un peso importante en la carrera por avanzar a los dieciseisavos de final.
Horario, TV y dónde ver EN VIVO el México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026
|Dato
|Información
|Partido
|México vs. Sudáfrica
|Competición
|Copa Mundial FIFA 2026
|Grupo A
|México, Sudáfrica, República Checa y Corea del Sur
|Fecha
|11 de junio de 2026
|Hora
|1:00 p.m. (Centro de México)
|TV abierta
|Canal 2 de Las Estrellas
|Streaming
|ViX
|Estadio
|Estadio Azteca
|Ciudad
|Ciudad de México
|Dirección
|Calz. de Tlalpan 3465, Sta. Úrsula Coapa, Coyoacán, 04650 Ciudad de México, CDMX (México)
|Capacidad
|72,766 espectadores
FAQ: Preguntas frecuentes sobre el México vs. Sudáfrica en Canal de Las Estrellas
¿Dónde ver México vs. Sudáfrica EN VIVO en México?
El partido será transmitido por Canal 2 de Las Estrellas y plataformas digitales de TelevisaUnivision.
¿Qué canal es Las Estrellas en señal abierta?
Canal 2 y Canal 2.1 digital en gran parte del territorio mexicano.
¿Cómo ver Las Estrellas por internet?
A través de ViX, el sitio web oficial de Las Estrellas y aplicaciones compatibles.
¿A qué hora juega México vs. Sudáfrica?
El encuentro comenzará a la 1:00 p.m. del Tiempo del Centro de México.
¿Dónde se juega el partido inaugural del Mundial 2026?
En el Estadio Azteca de Ciudad de México.