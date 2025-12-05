La Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026 será un evento histórico y sin precedentes, marcando la primera vez que el torneo será coorganizado por tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá. Esta edición revolucionaria no solo se distinguirá por su triple sede, sino también por ser la primera en expandir su formato para incluir a 48 selecciones nacionales, un aumento significativo respecto a las 32 que compitieron en Qatar 2022. El campeonato contará con un total de 104 partidos a lo largo de las tres naciones, prometiendo ser el Mundial más grande hasta la fecha. La inauguración oficial de este magno evento tendrá un sabor histórico especial, ya que se llevará a cabo en el legendario Estadio Azteca de México, con la selección anfitriona, el Tricolor, disputando el partido inaugural. La transmisión en señal abierta del evento para el territorio mexicano estará a cargo del Canal 2 de Las Estrellas. Aquí te contaremos todos los detalles de la cobertura.

Revisa esta nota para que sepas todo lo relacionado al sorteo del Mundial 2026: a qué hora inicia, canales de TV y dónde verlo EN VIVO y EN DIRECTO. (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP) / FABRICE COFFRINI

¿Cómo ver Canal 2 de Las Estrellas EN VIVO GRATIS, Sorteo del Mundial de Fútbol Norteamérica 2026 por TV abierta en México?

La cobertura especial del Sorteo del Mundial de Fútbol Norteamérica 2026 por el Canal 2 de Las Estrellas inicia con un programa previo en ‘Hoy’ a las 9:00 a.m. (Tiempo del Centro de México) , donde se analizará la división de los cuatro bombos y se especulará sobre los posibles rivales de la Selección Mexicana en la Fase de Grupos.

El sorteo principal, donde se revelará el destino de las 42 selecciones clasificadas, se podrá ver EN VIVO por la misma televisora a las 10:45 a.m. (Tiempo del Centro de México) , donde el Tri conocerá con certeza a sus rivales directos.

Después del evento principal, la cobertura continúa con un programa post sorteo, también dentro de ‘Hoy’, que iniciará a las 12:40 p.m. (Tiempo del Centro de México) para el análisis completo de los grupos y el destino de México.

¿Dónde ver el Sorteo del Mundial de Fútbol Norteamérica 2026 por streaming?

Si no puedes sintonizar el Canal 2 de Las Estrellas por televisión abierta para ver el Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, suscríbete a ViX para que puedas verlo a través de streaming desde tu teléfono móvil, PC, tablet o Smart TV.

La pelota oficial del Mundial 2026 es la Adidas Trionda. Su nombre combina las palabras ‘tri’ (tres) y ‘onda’, haciendo referencia a los tres países anfitriones (Canadá, México y Estados Unidos) y a la unión del fútbol. (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP) / FABRICE COFFRINI

Sorteo del Mundial de Fútbol Norteamérica 2026: horario, TV y dónde ver

Evento: Sorteo de la Copa Mundial de Fútbol de 2026

Fecha: Viernes, 05 de diciembre de 2025

Hora: 10:45 am (Tiempo del Centro de México) / 11 am ET (Hora del Este de USA) / 18:00 CET / 17:00 GMT

Lugar: Centro Kennedy de Washington D.C.

TV: Canal 2 de Las Estrellas, Canal 5 y TUDN

Streaming: ViX e Izzi GO