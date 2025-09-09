Este martes 9 de septiembre, la selección de Bolivia se enfrenta a Brasil en un duelo decisivo por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Municipal de Villa Ingenio, en El Alto, La Paz, lo que representa una ventaja estratégica para la Verde. El partido comenzará a las 18:30 hora de Perú, Colombia y Ecuador; 19:30 en Chile; y 20:30 en Argentina, Uruguay y Brasil.

Bolivia ocupa actualmente la octava posición con 17 puntos y busca superar a Venezuela (7º con 18 unidades) para acceder al repechaje mundialista. Por su parte, Brasil, ya clasificado al Mundial, buscará mantener su buen nivel con jugadores como Raphinha, João Pedro, Estêvão, Marquinhos y Casemiro.

Para los aficionados bolivianos y del fútbol sudamericano, este encuentro es clave para definir quién podrá disputar el repechaje rumbo al Mundial 2026. A continuación, te indicamos cómo seguir el partido en vivo desde diferentes plataformas.

Canal 3 de Movistar Deportes transmite en vivo el partido Bolivia vs. Brasil por TV y Movistar Play Online. (Foto: AFP)

¿Dónde ver el partido Bolivia vs. Brasil por Movistar Deportes?

En Perú, el partido se transmitirá en vivo por Movistar Deportes (Canal 3), disponible en señal de cable para los clientes de Movistar TV. También se puede ver en alta definición en el canal HD 703. Además, Movistar ofrece la transmisión en su canal oficial de YouTube, lo que permite seguir el partido desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

¿Cómo ver Movistar Deportes en tu dispositivo?

Si eres cliente de Movistar TV, puedes acceder a Movistar Deportes de manera sencilla:

Descarga la Movistar TV App desde la tienda de aplicaciones de tu dispositivo móvil o Smart TV. Inicia sesión con tu usuario y contraseña de Movistar. Accede a la sección de canales en vivo y selecciona Movistar Deportes.

Si no eres cliente de Movistar TV, puedes contratar el servicio para acceder a Movistar Deportes. Consulta los planes disponibles y la cobertura en tu zona a través de la página oficial de Movistar.

¿Cómo ver el partido online por Movistar TV App y YouTube?

Por Movistar TV App: Con la aplicación instalada y configurada, accede a la señal en vivo de Movistar Deportes y disfruta del partido desde tu dispositivo móvil o Smart TV.

Con la aplicación instalada y configurada, accede a la señal en vivo de y disfruta del partido desde tu dispositivo móvil o Smart TV. Por YouTube: Para seguir el partido gratis desde cualquier dispositivo con acceso a internet, visita el canal oficial de Movistar Deportes en YouTube, donde se transmitirá en vivo el partido y otros contenidos relacionados con el fútbol.

Este enfrentamiento será clave para Bolivia en su lucha por el repechaje, mientras Brasil buscará cerrar las Eliminatorias con una victoria.