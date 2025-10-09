Señal del Canal 4 de RPC TV para ver el partido de Panamá vs. El Salvador por Eliminatorias Concacaf. (Fotos: @fepafut / @LaSelecta_SLV / Composición MAG)
/ Piero Hatto
Un duelo clave para seguir peleando el primer lugar. Este viernes 10 de octubre, la señal de RPC TV transmitirá desde las 8:00 p.m. (hora Ciudad de Panamá), el partido de Panamá vs. El Salvador, que se llevará a cabo desde el Estadio Cuscatlán, por la Jornada 3 de las Eliminatorias Concacaf 2026. El arranque para ambas selecciones no ha sido el mejor: Panamá suma apenas 2 puntos producto de empates contra Surinam de visita y en casa ante Nicaragua; por su parte, El Salvador derrotó a Nicaragua en el debut y perdió en la fecha pasada contra Surinam. Sigue aquí la transmisión minuto a minuto.

El clásico centroamericano se juega por las Eliminatorias. Conoce a qué hora y qué canal transmite El Salvador vs. Guatemala EN VIVO este 14 de octubre en USA. ¡Imperdible! | Crédito: concacaf.com / Composición Mag
El clásico centroamericano se juega por las Eliminatorias. Conoce a qué hora y qué canal transmite El Salvador vs. Guatemala EN VIVO este 14 de octubre en USA. ¡Imperdible! | Crédito: concacaf.com / Composición Mag

¿Dónde ver RPC TV EN VIVO, Panamá vs. El Salvador por las Eliminatorias Concacaf 2026?

RPC TV transmitirá en vivo y en directo, por señal abierta y de forma gratuita, el duelo entre Panamá y El Salvador correspondiente a la fecha 3 del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf 2026. La cobertura también estará disponible en los cableoperadores Cable Onda, SKY, Inter Satelital y Claro TV.

  • Canal 4 de señal abierta
  • Canal 4 de Cable Onda
  • Canal 193 de SKY
  • Canal 3082 de Inter Satelital
  • Canales 1 SD y 133 HD de Claro TV

¿Cómo ver RPC TV EN DIRECTO, Panamá vs. El Salvador por Streaming Online?

Para acceder a la , se recomienda ingresar al sitio web oficial y seleccionar la opción “En Directo”. A continuación, será suficiente con pulsar reproducir para visualizar la transmisión de manera gratuita. Esta modalidad permite seguir el encuentro Panamá–Guatemala desde teléfono móvil, computadora, tablet o televisor Smart TV con total facilidad.

Panamá vs. El Salvador EN VIVO: hora, TV y dónde ver

  • Fecha: viernes 10 de octubre de 2025
  • Lugar: Estadio Cuscatlán
  • Hora: 8:00 p.m. Ciudad de Panamá
  • Canal TV y Streaming: Canal 4 de RPC TV
Piero Hatto es un periodista y analista SEO del Diario El Comercio, con más de 8 años de experiencia en medios como Depor, Deporte Total, y Willax TV. Especializado en la creación de contenido en español e inglés sobre deportes, política, ciencia, tecnología y actualidad, para audiencias como México, Estados Unidos, España.

