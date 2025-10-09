Un duelo clave para seguir peleando el primer lugar. Este viernes 10 de octubre, la señal de RPC TV transmitirá desde las 8:00 p.m. (hora Ciudad de Panamá), el partido de Panamá vs. El Salvador, que se llevará a cabo desde el Estadio Cuscatlán, por la Jornada 3 de las Eliminatorias Concacaf 2026 . El arranque para ambas selecciones no ha sido el mejor: Panamá suma apenas 2 puntos producto de empates contra Surinam de visita y en casa ante Nicaragua; por su parte, El Salvador derrotó a Nicaragua en el debut y perdió en la fecha pasada contra Surinam. Sigue aquí la transmisión minuto a minuto.

El clásico centroamericano se juega por las Eliminatorias. Conoce a qué hora y qué canal transmite El Salvador vs. Guatemala EN VIVO este 14 de octubre en USA. ¡Imperdible! | Crédito: concacaf.com / Composición Mag

¿Dónde ver RPC TV EN VIVO, Panamá vs. El Salvador por las Eliminatorias Concacaf 2026?

RPC TV transmitirá en vivo y en directo, por señal abierta y de forma gratuita, el duelo entre Panamá y El Salvador correspondiente a la fecha 3 del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf 2026. La cobertura también estará disponible en los cableoperadores Cable Onda, SKY, Inter Satelital y Claro TV.

Canal 4 de señal abierta

Canal 4 de Cable Onda

Canal 193 de SKY

Canal 3082 de Inter Satelital

Canales 1 SD y 133 HD de Claro TV

¿Cómo ver RPC TV EN DIRECTO, Panamá vs. El Salvador por Streaming Online?

Para acceder a la señal de RPC TV en vivo por Internet, se recomienda ingresar al sitio web oficial y seleccionar la opción “En Directo”. A continuación, será suficiente con pulsar reproducir para visualizar la transmisión de manera gratuita. Esta modalidad permite seguir el encuentro Panamá–Guatemala desde teléfono móvil, computadora, tablet o televisor Smart TV con total facilidad.

Panamá vs. El Salvador EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: viernes 10 de octubre de 2025

viernes 10 de octubre de 2025 Lugar: Estadio Cuscatlán

Estadio Cuscatlán Hora: 8:00 p.m. Ciudad de Panamá

8:00 p.m. Ciudad de Panamá Canal TV y Streaming: Canal 4 de RPC TV