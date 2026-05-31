El estadio Maracaná abrirá sus puertas este domingo 31 de mayo para recibir el amistoso internacional entre Brasil y Panamá, uno de los últimos compromisos de ambas selecciones antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El partido se disputará desde las 4:30 p.m. de Ciudad de Panamá (5:30 p.m. ET / 2:30 p.m. PT en Estados Unidos y 6:30 p.m. de Brasil) y contará con transmisión EN VIVO para territorio panameño mediante RPC TV. Neymar, sin embargo, no estará presente en Río de Janeiro debido a una lesión muscular en la pantorrilla derecha que también lo dejará fuera de los últimos amistosos de preparación de la Canarinha.
Los aficionados canaleros podrán seguir el partido de Panamá frente a la selección brasileña por señal abierta y también mediante distintos cableoperadores y plataformas digitales compatibles con Smart TV, teléfonos móviles, tablets y computadoras. La posibilidad de ver al Scratch nuevamente en el Maracaná ha generado gran expectativa entre los seguidores panameños que viajarán a Río para acompañar a su selección.
Brasil utilizará el amistoso como una de sus últimas pruebas antes del inicio del Mundial 2026, torneo en el que compartirá el Grupo C junto a Marruecos, Haití y Escocia. Panamá, por su parte, también llegará a Río de Janeiro con la mira puesta en su debut mundialista dentro del Grupo H, donde enfrentará a Croacia, Uzbekistán y Sudáfrica.
¿Dónde ver RPC TV EN VIVO, Brasil vs. Panamá por amistoso internacional 2026?
RPC TV transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO el amistoso Brasil vs. Panamá para todo el territorio panameño. La cobertura incluirá previa, alineaciones confirmadas y todos los detalles desde el estadio Maracaná de Río de Janeiro.
La señal también estará disponible mediante distintos cableoperadores y plataformas compatibles con televisión por suscripción.
Canales para ver RPC TV EN DIRECTO
- Canal 4 de RPC TV señal abierta
- Canal 4 de Cable Onda
- Canal 193 de SKY
- Canal 3082 de Inter Satelital
- Canales 1 SD y 133 HD de Claro TV
¿Cómo ver RPC TV ONLINE, Brasil vs. Panamá por streaming?
Para seguir la transmisión de Brasil vs. Panamá por Internet, los usuarios podrán ingresar a la plataforma oficial de RPC TV desde cualquier dispositivo con conexión estable. La cobertura online estará habilitada para teléfonos móviles, Smart TV, tablets y computadoras.
Horarios, TV y dónde ver Brasil vs. Panamá EN VIVO
|Países
|Horario
|Canales TV
|Streaming
|Panamá
|4:30 p.m.
|RPC TV
|RPC TV Online
|Brasil
|6:30 p.m.
|Globo, SporTV
|Globoplay
|Estados Unidos (ET)
|5:30 p.m.
|—
|—
|Estados Unidos (PT)
|2:30 p.m.
|—
|—
|México
|3:30 p.m.
|—
|—
|Colombia
|4:30 p.m.
|—
|—
|Perú
|4:30 p.m.
|—
|—
|Argentina
|6:30 p.m.
|—
|—
|España
|11:30 p.m.
|—
|—
¿Dónde se jugará Brasil vs. Panamá?
El amistoso internacional se disputará en el Estadio Jornalista Mário Filho, conocido mundialmente como Maracaná, ubicado en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil.
📍 Dirección del estadio
Av. Pres. Castelo Branco, Portão 3, Maracanã, Rio de Janeiro - RJ, Brasil.
🌤 Clima esperado en Río de Janeiro
Según los reportes meteorológicos de AccuWeather, se espera una tarde cálida en Río de Janeiro con temperaturas cercanas a los 25 °C y baja probabilidad de lluvias durante el horario del partido.
🚗 Cómo llegar al Maracaná
El estadio cuenta con acceso mediante Metro Río (estación Maracanã), líneas de tren SuperVia y vías rápidas conectadas al centro de Río de Janeiro. También estarán disponibles aplicaciones de movilidad como Uber y 99 para los aficionados que asistan al encuentro.
Las autoridades locales recomiendan llegar con anticipación debido al alto flujo de personas esperado en los alrededores del estadio.
Brasil afrontará el amistoso como una de sus últimas presentaciones antes del inicio del Mundial 2026, mientras que Panamá intentará aprovechar la magnitud del rival y el ambiente del Maracaná para seguir sumando ritmo competitivo de cara a la Copa del Mundo.