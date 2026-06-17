La selección de Panamá debutará en la Copa Mundial FIFA 2026 este miércoles 17 de junio ante Ghana, en la primera jornada del Grupo L. El partido se jugará en el BMO Field de Toronto y comenzará a las 18:00 hora de Ciudad de Panamá (7:00 p.m. ET / 4:00 p.m. PT en Estados Unidos) , un cruce con peso para el futuro inmediato de ambas selecciones en la pelea por acceder a los octavos de final.

Bajo la dirección de Thomas Christiansen, Panamá llega con la ambición de consolidarse en la gran escena: esta generación ha elevado el nivel del país dentro de Concacaf y presenta una mezcla de solidez defensiva y transición rápida que puede complicar a rivales con más cartel. Ghana, por su parte, trae la experiencia y el volumen competitivo propio de una potencia africana; su historial en fases finales y su plantilla física y vertical imponen un examen exigente para el plan táctico panameño.

Para la afición canalera, el estreno será de cobertura amplia. RPC TV ofrecerá transmisión en señal abierta, además de la difusión a través de plataformas digitales compatibles con Smart TV, teléfonos, tablets y computadoras, lo que permitirá seguir minuto a minuto las acciones y acceder a repeticiones y envíos de comentarios previos y pospartido. Desde la logística de transmisión, el horario en Toronto favorece la conectividad con audiencias en Norteamérica y Latinoamérica, por lo que se espera una cobertura multiplataforma con señales en vivo, micrófonos en zona mixta y seguimiento de estadísticas en tiempo real.

¿Cómo ver RPC TV (Canal 4) EN VIVO, Panamá vs. Ghana por el Mundial 2026?

RPC TV transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO el partido entre Panamá y Ghana para todo el territorio panameño. La cobertura incluirá programación especial, análisis previo, alineaciones confirmadas y todos los detalles desde el BMO Field Stadium de Toronto.

La señal también estará disponible mediante distintos cableoperadores y plataformas compatibles con televisión por suscripción.

Canales para ver RPC TV EN DIRECTO

Canal 4 de RPC TV señal abierta

Canal 4 de Cable Onda

Canal 193 de SKY

Canal 3082 de Inter Satelital

Canales 1 SD y 133 HD de Claro TV

¿Cómo ver RPC TV ONLINE, Panamá vs. Ghana por streaming?

Para seguir la transmisión de Panamá vs. Ghana por Internet, los usuarios podrán acceder a la plataforma oficial de RPC TV desde cualquier dispositivo con conexión estable. La cobertura online estará disponible para teléfonos móviles, Smart TV, tablets y computadoras.

Además de RPC TV, los aficionados panameños también podrán seguir el encuentro mediante Medcom GO, servicio que permite acceder a la programación deportiva y a las principales transmisiones en vivo desde cualquier lugar con acceso a internet.

Horario, TV y cómo ver en vivo Panamá vs. Ghana por el Mundial 2026

Partido: Panamá vs. Ghana

Panamá vs. Ghana Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo L)

Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo L) Fecha: Miércoles 17 de junio de 2026

Miércoles 17 de junio de 2026 Hora: 18:00 horas de Panamá; 7:00 p.m. ET; 4:00 p.m. PT

18:00 horas de Panamá; 7:00 p.m. ET; 4:00 p.m. PT TV en Panamá: RPC TV y TVMax

RPC TV y TVMax Streaming: Medcom GO y Tigo Sports Panamá

Medcom GO y Tigo Sports Panamá Estadio: BMO Field Stadium

BMO Field Stadium Ciudad: Toronto, Canadá

Panamá inicia una nueva aventura mundialista con el desafío de sumar puntos desde la primera jornada frente a una selección ghanesa que cuenta con una amplia tradición internacional. El resultado podría ser determinante para las aspiraciones de ambos equipos en un Grupo L que también integran Inglaterra y Croacia, dos de las selecciones llamadas a pelear por los primeros lugares de la zona.