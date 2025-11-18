La selección de Panamá buscará asegurar su clasificación al Mundial de Norteamérica 2026 este martes 18 de noviembre, cuando reciba a El Salvador en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez de Ciudad de Panamá (20:00, hora local). El conjunto salvadoreño llega sin posibilidades de avanzar, mientras que los canaleros quieren confirmar su boleto en la sexta jornada de las Eliminatorias Concacaf 2026. ¿Quieres ver el partido desde tu teléfono, tablet, computadora o Smart TV? La señal oficial para el público panameño estará disponible a través de RPC TV, tanto en señal abierta como por cable. Aquí te contamos todos los detalles.
¿Dónde ver RPC TV EN VIVO, Panamá vs. El Salvador por Eliminatorias Concacaf 2025?
Podrás seguir el encuentro entre Panamá y El Salvador EN VIVO y EN DIRECTO a través de RPC Televisión. El canal está disponible en señal abierta y en distintos servicios de cable del país. A continuación, la guía completa para sintonizarlo según tu operador:
- Canal 4 en señal abierta
- Canal 4 en Cable Onda
- Canal 193 en SKY
- Canal 3082 en Inter Satelital
- Canales 1 SD y 133 HD en Claro TV
RPC Televisión transmitirá todos los detalles del partido de las Eliminatorias Concacaf 2025, incluyendo la previa, el compromiso y las reacciones posteriores al encuentro.
¿Cómo ver RPC TV EN DIRECTO ONLINE por Internet?
Si en caso deseas ver el duelo entre Panamá vs. El Salvador a través de tu teléfono celular, Tablet, PC o Smart TV, RPC TV ofrece su programación gratuita desde su sitio web oficial. Solo debes dirigirte a RPCTV.COM/ENDIRECTO y comienza a disfrutar de toda la programación en vivo y en directo.
Programación de RPC TV hoy, martes 18 de noviembre 2025
- 05:00 — Himno Nacional
- 05:03 — La Hora Del Tiembla - Retransmisión
- 06:00 — La Santa Misa - Diaria
- 06:30 — El Reventón Radio
- 07:30 — Series
- 08:05 — Cuarto Poder - En vivo
- 09:00 — El Gordo y La Flaca
- 09:45 — Prime Impacto 2025
- 10:30 — ¿Cómo dice el dicho?
- 12:00 — A La Candela
- 13:00 — El Cutarrazo
- 14:00 — Fbi - 3
- 14:30 — Películas
- 16:30 — Películas
- 18:30 — Panamá vs. El Salvador (La Previa)
- 20:00 — Panamá vs. El Salvador (En Vivo)
- 22:00 — Panamá vs. El Salvador (Post partido)
- 23:00 — True Justice II
- 23:55 — Sermón Diario — Padre Jamed Pacheco
