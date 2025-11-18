La selección de Panamá buscará asegurar su clasificación al Mundial de Norteamérica 2026 este martes 18 de noviembre, cuando reciba a El Salvador en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez de Ciudad de Panamá (20:00, hora local) . El conjunto salvadoreño llega sin posibilidades de avanzar, mientras que los canaleros quieren confirmar su boleto en la sexta jornada de las Eliminatorias Concacaf 2026. ¿Quieres ver el partido desde tu teléfono, tablet, computadora o Smart TV? La señal oficial para el público panameño estará disponible a través de RPC TV, tanto en señal abierta como por cable. Aquí te contamos todos los detalles.

¿Dónde ver RPC TV EN VIVO, Panamá vs. El Salvador por Eliminatorias Concacaf 2025?

Podrás seguir el encuentro entre Panamá y El Salvador EN VIVO y EN DIRECTO a través de RPC Televisión. El canal está disponible en señal abierta y en distintos servicios de cable del país. A continuación, la guía completa para sintonizarlo según tu operador:

Canal 4 en señal abierta

Canal 4 en Cable Onda

Canal 193 en SKY

Canal 3082 en Inter Satelital

Canales 1 SD y 133 HD en Claro TV

RPC Televisión transmitirá todos los detalles del partido de las Eliminatorias Concacaf 2025, incluyendo la previa, el compromiso y las reacciones posteriores al encuentro.

¿Cómo ver RPC TV EN DIRECTO ONLINE por Internet?

Si en caso deseas ver el duelo entre Panamá vs. El Salvador a través de tu teléfono celular, Tablet, PC o Smart TV, RPC TV ofrece su programación gratuita desde su sitio web oficial. Solo debes dirigirte a RPCTV.COM/ENDIRECTO y comienza a disfrutar de toda la programación en vivo y en directo.

Programación de RPC TV hoy, martes 18 de noviembre 2025

05:00 — Himno Nacional

05:03 — La Hora Del Tiembla - Retransmisión

06:00 — La Santa Misa - Diaria

06:30 — El Reventón Radio

07:30 — Series

08:05 — Cuarto Poder - En vivo

09:00 — El Gordo y La Flaca

09:45 — Prime Impacto 2025

10:30 — ¿Cómo dice el dicho?

12:00 — A La Candela

13:00 — El Cutarrazo

14:00 — Fbi - 3

14:30 — Películas

16:30 — Películas

18:30 — Panamá vs. El Salvador (La Previa)

20:00 — Panamá vs. El Salvador (En Vivo)

22:00 — Panamá vs. El Salvador (Post partido)

23:00 — True Justice II

23:55 — Sermón Diario — Padre Jamed Pacheco

Horario, TV y dónde ver en vivo Panamá vs. El Salvador por las Eliminatorias Concacaf 2025

Fecha : Martes 18 de noviembre de 2025

: Martes 18 de noviembre de 2025 Partido : Panamá vs. El Salvador, por las Eliminatorias Concacaf 2025

: Panamá vs. El Salvador, por las Eliminatorias Concacaf 2025 Hora : 21:00 horas de Ciudad de Panamá (9 p.m. ET / 6 p.m. PT)

: 21:00 horas de Ciudad de Panamá (9 p.m. ET / 6 p.m. PT) Canal : RPC Televisión

: RPC Televisión Estadio Rommel Fernández Gutiérrez de Ciudad de Panamá, Panamá