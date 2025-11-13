Mira la transmisión de Panamá vs. Guatemala a través de la señal del Canal 4 de RPC TV, este jueves 13 de noviembre. (Fotos: @fepafut / @fedefut_oficial / Composición MAG)
Las Eliminatorias Concacaf 2026 están al rojo vivo y este jueves 13 de noviembre se vivirá el inicio de la última fecha doble de cara al Mundial del año siguiente. Mira el partido de Panamá vs. Guatemala a través de la señal del Canal 4 de RPC TV, a partir de las 9:00 p.m. hora Ciudad de Panamá, en lo que será la Jornada 5 del Grupo A. Panamá se ubica como líder con 6 unidades junto a Surinam, mientras que Guatemala les sigue muy de cerca con 5 puntos, por lo que un triunfo será clave para la última jornada, donde buscarán la clasificación a la Copa del Mundo.

¿Dónde ver RPC TV EN VIVO, Panamá vs. Guatemala por las Eliminatorias Concacaf 2026?

RPC TV transmitirá en vivo y en directo, por señal abierta y de forma gratuita, el duelo entre Panamá y Guatemala correspondiente a la fecha 5 del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf 2026. La cobertura también estará disponible en los cableoperadores Cable Onda, SKY, Inter Satelital y Claro TV.

  • Canal 4 de señal abierta
  • Canal 4 de Cable Onda
  • Canal 193 de SKY
  • Canal 3082 de Inter Satelital
  • Canales 1 SD y 133 HD de Claro TV

¿Cómo ver RPC TV EN DIRECTO, Panamá vs. Guatemala por Streaming Online?

Para acceder a la , se recomienda ingresar al sitio web oficial y seleccionar la opción “En Directo”. A continuación, será suficiente con pulsar reproducir para visualizar la transmisión de manera gratuita. Esta modalidad permite seguir el encuentro Panamá–Guatemala desde teléfono móvil, computadora, tablet o televisor Smart TV con total facilidad.

Panamá vs. Guatemala EN VIVO: hora, TV y dónde ver

  • Fecha: viernes 10 de octubre de 2025
  • Lugar: Estadio Manuel Felipe Carrera
  • Hora: 9:00 p.m. Ciudad de Panamá
  • Canal TV y Streaming: Canal 4 de RPC TV
SOBRE EL AUTOR

Piero Hatto es un periodista y analista SEO del Diario El Comercio, con más de 8 años de experiencia en medios como Depor, Deporte Total, y Willax TV. Especializado en la creación de contenido en español e inglés sobre deportes, política, ciencia, tecnología y actualidad, para audiencias como México, Estados Unidos, España.

