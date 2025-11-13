Las Eliminatorias Concacaf 2026 están al rojo vivo y este jueves 13 de noviembre se vivirá el inicio de la última fecha doble de cara al Mundial del año siguiente. Mira el partido de Panamá vs. Guatemala a través de la señal del Canal 4 de RPC TV, a partir de las 9:00 p.m. hora Ciudad de Panamá, en lo que será la Jornada 5 del Grupo A. Panamá se ubica como líder con 6 unidades junto a Surinam, mientras que Guatemala les sigue muy de cerca con 5 puntos, por lo que un triunfo será clave para la última jornada, donde buscarán la clasificación a la Copa del Mundo.
¿Dónde ver RPC TV EN VIVO, Panamá vs. Guatemala por las Eliminatorias Concacaf 2026?
RPC TV transmitirá en vivo y en directo, por señal abierta y de forma gratuita, el duelo entre Panamá y Guatemala correspondiente a la fecha 5 del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf 2026. La cobertura también estará disponible en los cableoperadores Cable Onda, SKY, Inter Satelital y Claro TV.
- Canal 4 de señal abierta
- Canal 4 de Cable Onda
- Canal 193 de SKY
- Canal 3082 de Inter Satelital
- Canales 1 SD y 133 HD de Claro TV
¿Cómo ver RPC TV EN DIRECTO, Panamá vs. Guatemala por Streaming Online?
Para acceder a la señal de RPC TV en vivo por Internet, se recomienda ingresar al sitio web oficial y seleccionar la opción “En Directo”. A continuación, será suficiente con pulsar reproducir para visualizar la transmisión de manera gratuita. Esta modalidad permite seguir el encuentro Panamá–Guatemala desde teléfono móvil, computadora, tablet o televisor Smart TV con total facilidad.
Panamá vs. Guatemala EN VIVO: hora, TV y dónde ver
- Fecha: viernes 10 de octubre de 2025
- Lugar: Estadio Manuel Felipe Carrera
- Hora: 9:00 p.m. Ciudad de Panamá
- Canal TV y Streaming: Canal 4 de RPC TV