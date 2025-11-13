Las Eliminatorias Concacaf 2026 están al rojo vivo y este jueves 13 de noviembre se vivirá el inicio de la última fecha doble de cara al Mundial del año siguiente. Mira el partido de Panamá vs. Guatemala a través de la señal del Canal 4 de RPC TV, a partir de las 9:00 p.m. hora Ciudad de Panamá, en lo que será la Jornada 5 del Grupo A . Panamá se ubica como líder con 6 unidades junto a Surinam, mientras que Guatemala les sigue muy de cerca con 5 puntos, por lo que un triunfo será clave para la última jornada, donde buscarán la clasificación a la Copa del Mundo.

¿Dónde ver RPC TV EN VIVO, Panamá vs. Guatemala por las Eliminatorias Concacaf 2026?

RPC TV transmitirá en vivo y en directo, por señal abierta y de forma gratuita, el duelo entre Panamá y Guatemala correspondiente a la fecha 5 del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf 2026. La cobertura también estará disponible en los cableoperadores Cable Onda, SKY, Inter Satelital y Claro TV.

Canal 4 de señal abierta

Canal 4 de Cable Onda

Canal 193 de SKY

Canal 3082 de Inter Satelital

Canales 1 SD y 133 HD de Claro TV

¿Cómo ver RPC TV EN DIRECTO, Panamá vs. Guatemala por Streaming Online?

Para acceder a la señal de RPC TV en vivo por Internet, se recomienda ingresar al sitio web oficial y seleccionar la opción “En Directo”. A continuación, será suficiente con pulsar reproducir para visualizar la transmisión de manera gratuita. Esta modalidad permite seguir el encuentro Panamá–Guatemala desde teléfono móvil, computadora, tablet o televisor Smart TV con total facilidad.

Panamá vs. Guatemala EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: viernes 10 de octubre de 2025

viernes 10 de octubre de 2025 Lugar: Estadio Manuel Felipe Carrera

Estadio Manuel Felipe Carrera Hora: 9:00 p.m. Ciudad de Panamá

9:00 p.m. Ciudad de Panamá Canal TV y Streaming: Canal 4 de RPC TV