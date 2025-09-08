El balón rodará en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, donde Panamá y Guatemala disputarán uno de los duelos más atractivos de la Jornada 2 del Grupo A de las Eliminatorias Concacaf. El partido, programado para este lunes 8 de septiembre a las 20:30 en Ciudad de Panamá (9:30 pm ET / 6:30 pm PT) , será clave en la carrera por un cupo al Mundial 2026. ¿Quieres ver el juego de Los Canaleros en tu televisor Smart TV, PC, Tablet? La señal para el público tico estará garantizada por el Canal 4 de RPC Televisión en abierto y a través de los principales cableoperadores —Cable Onda, SKY, Inter Satelital y Claro TV— para que nadie se pierda de toda la acción del partido.

¿Dónde ver RPC TV EN VIVO, Panamá vs. Guatemala por las Eliminatorias Concacaf 2026?

RPC TV transmitirá en vivo y en directo, por señal abierta y de forma gratuita, el duelo entre Panamá y Guatemala correspondiente a la fecha 1 del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf 2026. La cobertura también estará disponible en los cableoperadores Cable Onda, SKY, Inter Satelital y Claro TV.

Canal 4 de señal abierta

Canal 4 de Cable Onda

Canal 193 de SKY

Canal 3082 de Inter Satelital

Canales 1 SD y 133 HD de Claro TV

¿Cómo ver RPC TV EN DIRECTO, Panamá vs. Guatemala por Streaming Online?

Para acceder a la señal de RPC TV en vivo por Internet, se recomienda ingresar al sitio web oficial y seleccionar la opción “En Directo”. A continuación, será suficiente con pulsar reproducir para visualizar la transmisión de manera gratuita. Esta modalidad permite seguir el encuentro Panamá–Guatemala desde teléfono móvil, computadora, tablet o televisor Smart TV con total facilidad.

Horario, TV y dónde ver en vivo Panamá vs. Guatemala por Eliminatorias Concacaf 2026

Fecha : Lunes 8 de septiembre de 2025

: Lunes 8 de septiembre de 2025 Partido : Panamá vs. Guatemala, por fecha 2 de las Eliminatorias Concacaf 2026

: Panamá vs. Guatemala, por fecha 2 de las Eliminatorias Concacaf 2026 Horario : 20:30 horas de Ciudad de Panamá; 9:30 pm ET / 6:30 pm PT

: 20:30 horas de Ciudad de Panamá; 9:30 pm ET / 6:30 pm PT TV : RPC Televisión (Canal 4)

: RPC Televisión (Canal 4) Lugar: Estadio Rommel Fernández Gutiérrez