El clásico centroamericano se reanuda este martes 14 de octubre en San Salvador con un crucial duelo por las Eliminatorias Concacaf 2025, donde El Salvador recibirá a Guatemala. La Selecta necesita urgentemente una victoria en casa para reinsertarse en la lucha por la clasificación al Mundial 2026. Tras un inicio prometedor con un triunfo en Guatemala, el equipo de Hernán Darío Gómez ha sufrido dos derrotas consecutivas en casa ante Surinam y Panamá, dejándolos en una posición de rezago en la mitad de la fase de grupos. Para los aficionados que esperan el partido, el encuentro comenzará a las 8:00 p.m. (hora de El Salvador y Guatemala) y la transmisión oficial estará a cargo de Canal 4, señal que forma parte de Telecorporación Salvadoreña (TCS) y que ofrecerá el partido en TV abierta y plataformas digitales.

El Salvador atraviesa una racha complicada, habiendo ganado solo dos de sus últimos diez partidos. El problema principal radica en el ataque, con apenas tres goles anotados en sus últimas siete salidas y sin haber marcado más de una vez en ninguna de ellas. A pesar de estos percances ofensivos, la defensa ha mostrado destellos positivos, manteniendo tres porterías a cero recientemente, una fortaleza que será clave ante los guatemaltecos. El conjunto salvadoreño buscará romper esta tendencia negativa y aprovechar la localía para sumar tres puntos vitales.

Por su parte, Guatemala viaja a San Salvador ubicado justo un punto por debajo de sus anfitriones, en el fondo del Grupo A. El combinado guatemalteco viene de un doloroso empate 1-1 contra Surinam, donde dejaron escapar una victoria crucial al conceder un gol en el minuto 94. Este resultado frustrante frena el impulso que el equipo había ganado tras su sorpresiva aparición en las semifinales de la Copa Oro.

La presión es máxima para el equipo de José Carlos Pinto. Una derrota en este clásico los dejaría al menos a tres puntos de distancia en el último lugar de la tabla, complicando seriamente sus aspiraciones mundialistas. Sin embargo, una victoria en San Salvador podría catapultar a los Chapines a una posición entre los dos primeros, dándoles una ventaja anímica y de puntos clave de cara a sus dos partidos restantes en casa.

El Salvador se coloca en la tercera posición del Grupo A de las Eliminatorias CONCACAF 2026 con 3 puntos tras obtener un triunfo y dos derrotas. | Crédito: / Facebook

¿Dónde ver El Salvador vs. Guatemala EN VIVO?

El partido El Salvador vs. Guatemala se podrá ver EN VIVO y en exclusiva por Canal 4, la señal deportiva de TCS (Telecorporación Salvadoreña).Si te encuentras en El Salvador, podrás disfrutarlo a través de la televisión abierta, ya que Canal 4 transmite de forma gratuita en todo el país.

Además, el canal está disponible en los principales servicios de televisión por cable, como Tigo, y en paquetes básicos de TV satelital. Solo necesitas sintonizar Canal 4 a la hora del encuentro para seguir todas las incidencias del duelo entre salvadoreños y panameños.

¿Cómo ver El Salvador vs. Guatemala por Canal 4 EN VIVO online?

Si te encuentras fuera de El Salvador, también podrás seguir la transmisión del partido El Salvador vs. Guatemala EN VIVO por TCS Go, la plataforma digital oficial de Telecorporación Salvadoreña. Esta app incluye los canales Canal 2, Canal 4, Canal 6 y TCS+, y ofrece contenido en vivo y on demand desde dispositivos móviles, tablets o computadoras.

Para acceder, solo necesitas ingresar a tcsgo.com o descargar la aplicación TCS Go desde la tienda de tu dispositivo. Es posible que se requiera registro o suscripción, según tu ubicación.

También existen opciones online que ofrecen la señal de Canal 4 El Salvador en directo, disponibles en plataformas de televisión por internet y servicios de streaming internacionales. Si estás fuera del país, puedes usar una VPN para acceder sin restricciones y disfrutar del partido El Salvador vs. Guatemala EN VIVO desde cualquier lugar.

Guatemala se ubica en el último lugar del Grupo A de las Eliminatorias CONCACAF 2026 con dos puntos tras dos empates y una derrota. | Crédito: / Facebook

Datos clave del partido El Salvador vs. Guatemala por Canal 4 de TCS y TCS Go

El partido El Salvador vs. Guatemala comenzará a las 8:00 p.m. (hora de San Salvador y Ciudad de Guatemala), lo que equivale a las 9:00 p.m. en Perú, 10:00 p.m. en Estados Unidos (ET) y 11:00 p.m. en Chile y Argentina. La transmisión oficial estará disponible por los siguientes canales:

El Salvador: Canal 4 (TCS) y streaming gratuito en TCS Go.

Canal 4 (TCS) y streaming gratuito en TCS Go. Guatemala: Tigo Sports.

Tigo Sports. Estados Unidos: Paramount+, Peacock, Amazon Prime Video y Telemundo Deportes Ahora.